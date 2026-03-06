Senior mjukvaruutvecklare
2026-03-06
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du utöver att genomgå en gedigen onboarding i form av introduktions- och mentorskapsprogram vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Om tjänsten
I rollen som senior mjukvaruutvecklare inom plattformsmoduler arbetar du med att säkerställa att centrala komponenter som mappserver, DDS-baserad middleware och data storage-enheter ger tillförlitlig och förutsägbar kommunikation och lagring i systemen. Du är med från design och tekniska vägval till driftsättning, vidareutveckling och förvaltning, med fokus på robusta lösningar i realtidskritiska miljöer.
Arbetet innebär att utveckla, anpassa och förbättra moduler som används av flera andra team. Du jobbar nära Linuxmiljön och nätverket med kravnedbrytning, implementation, felsökning, kodgranskning och testautomatisering, så att plattformens delar samspelar stabilt i komplexa, distribuerade system.
Rollen innebär tätt samarbete med produktägare, Scrum Master, integratörer, testare och andra utvecklare. Tillsammans skapas långsiktigt hållbara plattformsmoduler som ger en stabil grund för applikationerna, med ett arbetssätt som bygger på tydliga processer, systematik och kontinuerligt lärande.
Din kompetens
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av mjukvaruutveckling i komplexa system
Har erfarenhet av utveckling i Linuxmiljö
Har kunskap i något eller flera av följande språk: Python, Go, Java, C++, Ada
Är van vid felsökning, kodgranskning och strukturerat kvalitetsarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande med erfarenhet av GIS- och kartlösningar, DDS eller annan middleware i distribuerade system, realtidskritiska applikationer, cloudmiljöer och migrering från on-prem till cloud samt IT-säkerhet. Erfarenhet av utveckling i säkerhetskritiska eller hårt reglerade miljöer är också värdefullt. Ingenjörsutbildning är önskvärt men arbetslivserfarenhet kan väga upp för avsaknad av formell examen.
Som person har du ett genuint tekniskt intresse och trivs i en miljö där kvalitet, robust arkitektur och långsiktighet står i fokus. Du är ödmjuk och kommunikativ, samarbetar prestigelöst och delar gärna med dig av kunskap samtidigt som du bidrar med genomtänkta inspel kring design och arkitektur. I teamet tar du naturligt ansvar, kliver in där det behövs och driver problem från analys till lösning tillsammans med kollegor.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
