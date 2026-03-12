Senior Maximo Lead Developer
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Maximo Lead Developer till ett team som ansvarar för industriella underhållsapplikationer i en global verksamhet. Rollen innebär ett övergripande ansvar för utveckling och incidenthantering kopplat till IBM Maximo, i nära samarbete med arkitekter, analytiker, utvecklare, service managers och verksamheten. Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa stabila, skalbara och välfungerande lösningar för produktionsnära IT.
ArbetsuppgifterLeda och koordinera utvecklingsteamets arbete inom IBM Maximo
Samverka med produktionsenheter och Product Owner kring behov, prioriteringar och lösningar
Stötta verksamheten i att beskriva incidenter och formulera krav mot leverantörer
Bidra till detaljerade designbeslut tillsammans med arkitekt
Delta aktivt i utvecklings- och förbättringsinitiativ
Ta tekniskt ägarskap för lösningens kvalitet, stabilitet och vidareutveckling
Designa och stötta integrationslösningar mellan Maximo och externa system
Identifiera och lösa funktionella och tekniska problem i Maximo
KravGedigen erfarenhet av IBM Maximo
Erfarenhet av konfigurering och anpassning av applikationer, objekt, domäner och workflows
Mycket god förståelse för Maximo Business Object Framework
Erfarenhet av Security Groups, roller och datarestriktioner
Praktisk erfarenhet av Database Configuration och Object Structures
Stark kompetens inom Maximo Integration Framework
Djup erfarenhet av integration mellan Maximo och externa system
Erfarenhet av REST API:er och SOAP web services
Erfarenhet av meddelandebaserade integrationsplattformar
Förmåga att designa och leverera integrationslösningar på enterprise-nivå
Erfarenhet av att leda, coacha och stötta utvecklare
God samarbetsförmåga i arbete med utvecklare, arkitekter, verksamhet och leverantörer
MeriterandeErfarenhet av Maximo Application Suite eller Maximo Manage
Erfarenhet av Kafka eller annan event-streamingplattform
Erfarenhet av middleware-lösningar såsom ESB och API-gatewaysSå ansöker du
