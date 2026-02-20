Senior Kravanalytiker / Business Analyst
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och driven kravanalytiker/business analyst som vill stärka upp i ett projektkontor med flera parallella initiativ. I rollen arbetar du nära intressenter, projektledning samt utveckling och arkitektur för att fånga, strukturera och förvalta krav - och för att säkerställa att levererade lösningar möter verksamhetens behov. Du bidrar genom hela kedjan, från behovsanalys och kravspecifikation till test och validering.
ArbetsuppgifterStötta projektledare genom att planera och driva kravarbetet i projekten
Samla in, analysera och dokumentera affärskrav från relevanta intressenter
Ta fram detaljerade kravspecifikationer samt funktionella specifikationer
Samarbeta med utvecklingsteam och arkitekter för att säkerställa att lösningsförslag möter affärsbehoven
Planera och facilitera workshops och möten för att klargöra, prioritera och förankra krav
Delta i testning och validering för att säkerställa att lösningar uppfyller definierade krav
KravErfarenhet av kravhantering och processanalys
Förmåga att förstå och koppla samman tekniska och affärsmässiga perspektiv
Erfarenhet av att ta fram nya applikationer samt kravställa för integration av SaaS-lösningar
Stark förståelse för affärsprocesser och förmåga att översätta dem till utvecklingsbara krav
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av Azure DevOps
Flytande i svenska och engelska
Erfarenhet inom revisionsbranschen
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
