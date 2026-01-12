Senior Krav och verksamhetsanalytiker
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren krav- och verksamhetsanalytiker till ett uppdrag inom offentlig sektor. Rollen innebär att utreda verksamhetsbehov kopplat till IT-lösningar och omsätta dessa till strukturerade och prioriterade systemkrav. Du arbetar nära verksamhetsansvariga och leder gemensamma forum som workshops och kravmöten. Uppdragets inriktning kan variera över tid, där du även kan bidra i utredningar som ämnesexpert.
ArbetsuppgifterUtreda verksamhetsfrågor kopplade till IT-lösningar och identifiera behov av IT-utveckling.
Planera och genomföra kravfångstaktiviteter i projekt- och/eller förvaltningsmiljö.
Omsätta resultat från verksamhetsanalys till systemkrav.
Leda och facilitera workshops och kravmöten i samråd med verksamhetsansvariga.
Prioritera krav utifrån flera perspektiv och skapa samsyn mellan intressenter.
Detaljera krav från utkast till färdiga och kompletta beskrivningar, exempelvis som användningsfall, användarberättelser eller kravlistor.
Dokumentera krav på både övergripande och detaljerad nivå.
Hantera och följa upp kravförändringar löpande.
KravMinst 5 års arbetslivserfarenhet av att ansvara för och genomföra kravarbete i projekt eller förvaltning enligt etablerade metoder.
Minst 5 års erfarenhet av att förbereda och leda workshops.
Minst 5 års erfarenhet av att leda utredning av verksamhetsfrågor som underlag för kravdokumentation.
Minst 2 års erfarenhet av kravställning enligt agila metoder, exempelvis Scrum, Kanban, SAFe eller liknande.
Minst 2 års erfarenhet av verksamhetsutredningar kopplat till uppdrag från externa parter.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av kravanalys i verksamhet som arbetar med tjänster och applikationer för analys och statistikproduktion.
Erfarenhet av verksamhetsutredningar och/eller kravställning på tekniska tjänster såsom API:er.
Kunskap om användningsfallsmodellering och att leda samt dokumentera användningsfallsmodeller.
Kunskap om informations- och/eller processmodellering.
Erfarenhet av arbete på statlig myndighet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030653-1785283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680044