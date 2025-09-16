Senior kommunikationsspecialist Ostlänken
Trafikverket / Marknadsföringsjobb / Norrköping
2025-09-16
Vill du arbeta med kommunikation som bidrar till samhällsutveckling och framtidens infrastruktur? Vi söker dig som kommer att ansvara för kommunikationen för Ostlänken - ett av Sveriges största infrastrukturprojekt.
Senior kommunikationsspecialist OstlänkenPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du framför allt arbeta med program Ostlänken - ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Du ansvarar för att utifrån ett helhetsperspektiv driva kommunikationsarbetet för programmet och hålla ihop den externa och interna kommunikationen. Det innebär att du analyserar, planerar, genomför och följer upp kommunikationsaktiviteterna inom givna ramar, budget och tidplan. Du kommer bland annat arbeta med att bedöma kommunikativa utmaningar, kommunikationsplanering, rådgivning, målgruppsanalys, budskapsformulering och kanalval. Du kommer även arbetsleda kommunikatörskollegor som arbetar med Ostlänken och ingå i programmets ledningsgrupp.
Jobbet passar dig som vill arbeta med kommunikationsinsatser med stor variation - allt från olika typer av större planerade insatser och mediefrågor till att tillsammans med ett team löpande berätta om projektets framdrift.
Du kommer få arbeta med kollegor som är måna om att stötta varandra i med- och motgång, har fin laganda och tillsammans arbetar för att leverera kommunikation i världsklass. Och inte minst, du kommer arbeta i en komplex och spännande miljö med stora kommunikationsmöjligheter och utmanande händelser i projekten och regionen.
Några exempel på arbetsuppgifter är att:
Ta fram planer, budskap och strategier som gör att vi når kommunikationsmålen. Det ställer krav på en aktiv, öppen, tydlig och lyhörd kommunikation, både externt och internt
Driva kommunikationsinsatser både strategiskt och operativt, och samordna kommunikationen så att helhetsperspektivet tas till vara i allt vi gör
Analysera och identifiera kommunikationsbehov, prioritera kommunikationsinsatser och följa upp och förbättra dessa
Arbeta med vår kommunikation för kris och beredskap
Identifiera kommunikativa risker och möjligheter och hantera dem proaktivt.
I den här tjänsten förekommer det resor i arbetet. Inom avdelningen arbetar vi enligt principen "digitalt först" men för att lyckas i rollen som kommunikationsansvarig behöver du kunna också kunna delta i fysiska möten på annan ort.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är tänkta att genomföras v. 43/ 2025. Senare i processen kan det även bli aktuellt med ett testuppdrag/ arbetsprov för att utvärdera den stilistiska förmågan.
Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter.
Placeringsorten för denna tjänst är Trafikverkets kontor i Norrköping. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
I den här rollen behöver du vara bra på att samarbeta, inkludera andra i ditt arbete, vara prestigelös och kunna bygga relationer. Du är trygg i kommunikatörsrollen, rådgör i kommunikationsfrågor och inger förtroende för kommunikationsarbetet. Du har en stark egen drivkraft i att se kommunikationsbehovet och tycker om att växla mellan att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt med våra kommunikationsaktiviteter. Du ska självständigt kunna strukturera upp ditt arbete, sätta mål, analysera, driva, genomföra och följa upp de kommunikationsinsatser du ansvarar för. Då rollen ställer stora krav på både intern och extern samverkan är det viktigt att du kan bygga förtroende och skapa och bibehålla goda relationer på arbetsplatsen.
Vi söker dig som har:
har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom medie- och kommunikationsvetenskap/ journalistik eller annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig
flerårig erfarenhet i närtid av strategiskt kommunikationsarbete
flerårig erfarenhet i närtid från kommunikationsarbete i en offentligt styrd verksamhet eller annan stor organisation, där du har arbetat med att planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikationsaktiviteter för olika målgrupper i olika kanaler såsom webb och sociala medier.
erfarenhet av att driva flera komplexa uppdrag samtidigt, prioritera och göra kommunikativa bedömningar
relevant erfarenhet av att ha en arbetsledande roll/ leda team mot gemensam leverans
erfarenhet av att målgruppsanpassa texter, är en duktig skribent med mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
erfarenhet av att arbeta med media samt kriskommunikation.
Det är meriterande om du har:
goda kunskaper och erfarenheter av att analysera målgruppsbehov, omvärldskrav och utvecklingsbehov med fokus på digital kommunikation
erfarenhet av att hantera planerad och icke planerad medieuppmärksamhet och av att arbeta proaktivt kopplat till media
erfarenhet av webbverktyget Optimizely (Episerver)
erfarenhet av kommunikationsarbete inom samhällsbyggnadsfrågor
körkort för personbil. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Maria Mauritzon 0101231545 Jobbnummer
9511482