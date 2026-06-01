Senior Javautvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en komplex bankmiljö där stabilitet, kvalitet och långsiktighet är avgörande. Här får du arbeta med robust backendutveckling i Java och vara med hela vägen från att omsätta verksamhetsbehov och design till utveckling, test och förvaltning. Rollen passar dig som trivs i tekniskt mogna systemlandskap, gillar att arbeta nära teamet och vill bidra med perspektiv som stärker både lösningar och samarbete. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera modern Javautveckling med stort ansvar i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar backendlösningar i Java 21+ med fokus på REST, integrationer och batchflöden.
Du arbetar testdrivet och tar ansvar för kvalitet genom hela utvecklingsflödet.
Du omsätter verksamhetsbehov och design till hållbar teknik och robust implementation.
Du arbetar med arkitekturmönster inom Jakarta EE/JPA i komplexa systemmiljöer.
Du hanterar relationsdatabaser och bidrar inom datamodellering, bland annat i PostgreSQL eller DB2.
Du driver arbetet i CI/CD-flöden och versionshantering med Git, TeamCity eller motsvarande verktyg.
Du samarbetar tätt med teamet, delar kunskap och bidrar till gemensamma mål och långsiktiga lösningar.
KravFlerårig erfarenhet som Javautvecklare.
Erfarenhet av backendutveckling i Java 21+.
Erfarenhet av REST, integrationer och batch.
Erfarenhet av arkitekturmönster inom Jakarta EE/JPA.
Erfarenhet av relationsdatabaser som PostgreSQL eller DB2, inklusive datamodellering.
Erfarenhet av CI/CD och versionshantering med Git, TeamCity eller motsvarande, exempelvis Azure DevOps.
Förmåga att arbeta testdrivet och ta ansvar för hela utvecklingsflödet från verksamhetsbehov och design till utveckling, test och förvaltning.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av testautomatisering, exempelvis med ReadyAPI.
Erfarenhet från bank- och finanssektorn.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830444-2029452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
