Senior IT-projektledare inom digitalisering
Avaron AB / Datajobb / Botkyrka
2026-02-14
Publiceringsdatum2026-02-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren projektledare inom IT och digitalisering för att stärka en offentlig verksamhet som står inför flera satsningar inom området. Fokus i uppdraget ligger på att driva ett komplext upphandlingsprojekt kopplat till systemstöd för budget, prognos och beslutsstöd. Du blir en del av IT- och digitaliseringsavdelningens projektkontor och arbetar nära beställare, projektägare och styrgrupp för att säkerställa tydlig styrning, framdrift och beslutsunderlag.
ArbetsuppgifterTa fram aktivitets- och resursplan tillsammans med beställare, inklusive behov av intern bemanning och involvering av intressenter
Säkerställa styrning och framdrift enligt organisationens projektmodell samt projektets direktiv och planer
Driva upphandlingsaktiviteter i samverkan med kravanalytiker och intern IT-upphandlare
Arbetsleda interna resurser och följa upp leveranser och resultat
Samordna samarbetet med externa parter, exempelvis leverantörer
Analysera behov och risker samt föreslå och följa upp åtgärder
Rapportera löpande på projektets tidplan och status
Stötta projektägare och styrgrupp med underlag inför beslut och strategiska vägval
Planera och genomföra överlämning till förvaltningsorganisation
KravMinst 8 års erfarenhet av att arbeta som projektledare inom IT/digitalisering
Dokumenterad erfarenhet av att ha drivit komplexa projekt med högt strategiskt värde
Erfarenhet av att leda projekt inom ekonomi-området
Erfarenhet av att stötta beslutsfattare vid strategiska vägval
Erfarenhet av uppdrag i offentlig verksamhet (statlig myndighet, region eller kommun)
Erfarenhet av ett liknande uppdrag
MeriterandeErfarenhet av uppdrag avseende systemstöd för budget- och prognosprocesser
Erfarenhet av uppdrag avseende systemstöd för beslutsstödsprocesserSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Detta är ett heltidsjobb.
Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
