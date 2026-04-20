Senior IT-arkitekt inom infrastruktur
2026-04-20
Publiceringsdatum2026-04-20Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett uppdrag där digital identitet, tillit och säkerhet står i centrum. En svensk myndighet utvecklar en nationell digital plånbok för säker identifiering, signering och hantering av verifierade uppgifter i Sverige och inom EU. Lösningen är servercentrerad och omfattar säkerhetskritiska funktioner som nyckelhantering, signering och loggning i en certifierad driftmiljö.
Här får du vara med och forma en plattform som behöver möta mycket höga krav på säkerhet, robusthet och interoperabilitet. Du arbetar nära både teknik och arkitekturfrågor i en miljö där rätt beslut får stor betydelse för lösningens långsiktiga hållbarhet. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill påverka samhällsviktig digital infrastruktur i teknisk framkant.
ArbetsuppgifterDu utformar och vidareutvecklar infrastruktur och driftsmiljö för en tekniskt avancerad plattform.
Du driver arkitekturarbete inom infrastruktur, både självständigt och tillsammans med team och andra nyckelroller.
Du omsätter krav på säkerhet, robusthet och interoperabilitet till hållbara tekniska lösningar.
Du arbetar med miljöer där nyckelhantering, signering och loggning är centrala delar av helheten.
Du bidrar både operativt och strategiskt i beslut som rör drift, arkitektur och långsiktig utveckling.
Du är med och formar lösningar för geografiskt distribuerade driftsmiljöer.
KravDu har erfarenhet av roller med stort ansvar för leverans inom infrastruktur.
Du har erfarenhet av att driva arbete med utformning av it-arkitektur inom infrastruktur, både självständigt och genom att leda en grupp eller ett team.
Du har erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för tekniskt avancerade tillämpningar.
Du har erfarenhet av att tillämpa relevanta standarder, ramverk och best practices för säkerhet inom infrastruktur och driftsmiljöer, till exempel ISO 2700X och NIST.
Du har erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för lösningar med höga krav på robusthet och resiliens.
Du har erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för geografiskt distribuerade driftsmiljöer.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
MeriterandeErfarenhet av hybridlösningar där on-premises kombineras med molnlösningar.
Erfarenhet av certifikathantering, nycklar och HSM.
Erfarenhet av behörighetslösningar för åtkomst och auktorisation, exempelvis IAM.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
