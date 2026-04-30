Senior Fullstackutvecklare Tech Lead
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en central roll hos en aktör inom fintech där fokus ligger på att utveckla moderna, skalbara tjänster nära verksamheten. Här får du arbeta i ett mindre, högpresterande och tvärfunktionellt team som ansvarar för en egen tjänst och där tekniska beslut får direkt påverkan på både kvalitet och vidare utveckling.
Rollen kombinerar senior fullstackutveckling med ett tydligt tekniskt ledarskap. Du blir en viktig person i teamet med ansvar för att skapa struktur, driva tekniska vägval och bidra till en hållbar utvecklingsmiljö över tid. Samtidigt behåller du ett starkt operativt fokus och är med och bygger lösningarna i praktiken.
Det här är ett särskilt intressant uppdrag för dig som vill påverka både arkitektur, arbetssätt och teamets tekniska riktning i en modern och affärsnära miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar moderna webbtjänster med fokus på kvalitet, skalbarhet och långsiktig hållbarhet.
Du arbetar hands-on i hela stacken med tyngdpunkt på backend i Java samt frontend i React och TypeScript.
Du driver tekniska vägval och bidrar i arkitekturfrågor utifrån teamets och tjänstens behov.
Du skapar struktur i utvecklingsarbetet och hjälper teamet att fatta genomtänkta tekniska beslut.
Du stöttar kollegor i det dagliga arbetet och bidrar till ett effektivt samarbete i ett tvärfunktionellt team.
Du är med och utvecklar arbetssätt och processer som stärker kvaliteten och teamets långsiktiga leveransförmåga.
KravMinst åtta års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i Java
Erfarenhet av React och TypeScript
Erfarenhet av fullstackutveckling och moderna webbtjänster
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vilja och möjlighet att gå över i anställning hos kund efter uppdragets slut
Du har den senioritet och trygghet som krävs för att ta en ledande roll i teamet
Du är van att skapa struktur, driva tekniska diskussioner och stötta andra i deras arbete
MeriterandeErfarenhet av Kotlin
Kunskap om mikrotjänstarkitektur
Erfarenhet av REST, SQL eller Kafka
Vana av att arbeta i agila och produktnära team
Tidigare erfarenhet av tekniskt ledarskap, exempelvis som Tech Lead eller senior utvecklare med stort arkitekturansvar
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7663249-1975332". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
