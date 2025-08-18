Senior Fullstackutvecklare
Barkfors Fleet AB / Datajobb / Malmö
2025-08-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barkfors Fleet AB i Malmö
Vill du bli en del av ett team där du får möjlighet att växa och utvecklas i din roll som fullstackutvecklare? Samtidigt skapar du också värde för våra kunder och för oss som ett växande mjukvarubolag.
Barkfors är ett lönsamt produktbolag inom logtech. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt härliga team i Malmö - och det är där du kommer in!
Om rollen
I rollen som utvecklare kommer du att få ta ansvar och göra skillnad, på riktigt. Detta genom att tillsammans med dina kollegor utveckla vårt transportledningssystem T5 och bidra till att göra vår produkt än bättre. Din arbetsdag kan bestå av att utveckla både på klient och server-sidan. Är du inte fullstackutvecklare idag finns det goda möjligheter till att bli det hos oss! Apropå kunder - hos oss erbjuds du en god portion kundkontakt i ditt arbete med att utveckla T5.
Hos oss är grit en viktig del i jobbet. Det innebär att vi är ihärdiga, beslutsamma och vågar ta oss an utmaningar tillsammans. Förutsättningarna är inte alltid optimala och riktlinjerna satta - som livet i allmänhet kan vara. Detta mindset känner du igen dig i!
Om dig
För att må bra, trivas och bli framgångsrik i rollen är din inställning lika viktig som din erfarenhet. Med det sagt, ser vi gärna att du har 5+ års arbetslivserfarenhet inom Microsofts teknologier samt ett intresse för SQL-databaser. Vi arbetar med .NET (C#, WPF), SQL server, Azure samt en del front-end. Det är ett plus om du har erfarenhet av integrationer och har jobbat med något av följande; Business Central (BC), Navision, Pyramid, Fortnox, Visma eller Hogia.
Som person gillar du att ta initiativ när det kommer till att föreslå produktförbättringar och hitta lösningar - det är där du hämtar din energi! Du sätter en ära i att inte släppa iväg kunden innan du har säkerställt att ni har löst kundens behov. Med ditt starka intresse för systemutveckling är det naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste inom utveckling. Till skillnad från Turning Torso är din kommunikationsförmåga lite mer rak och man blir inte snurrig av att prata med dig .
Vilka vi är
Barkfors, som är baserat i Hyllie i Malmö, är ett produktbolag med över 30 års erfarenhet inom utveckling av transportrelaterade tjänster och produkter. Barkfors kärnprodukt är mjukvaruprogrammet T5; ett transportledningssystem fullspäckat med finesser för att förenkla och förbättra transportföretagens dagliga arbete. Vårt mål är att göra transporter så optimala och effektiva som möjligt med hänsyn till tid, pengar och miljö.
Vi har en ledande position på den svenska marknaden och våra kunder spänner mellan allt från stora lastbilscentraler till mindre åkerier, samt företag inom renhållningssektorn.
Idag är vi över 30 medarbetare som alla är involverade och har stolthet för den produkten vi utvecklar. Tillsammans med våra kunder ser vi till att T5 aldrig slutar förbättras och utvecklas. Vi hoppas att du ska trivas i ett mindre bolag med korta beslutsvägar där vi främjar innovation och samarbete!
Låter det intressant - kontakta oss!
Låter det här som ett team, en arbetsmiljö och kultur du skulle kunna trivas i - då vill vi gärna höra mer från dig! Sök jobbet, connecta med oss eller dela detta med någon du tror skulle passa in.
Har du frågor om tjänsten, teamet eller företaget hör du av dig till Linnea Olsson, People Business Partner på Progrits.
En del av Progrits
Barkfors är en del av Progrits - en nordisk mjukvarukoncern med ett tiotal entreprenörsdrivna bolag inom branscherna fordon, transport & logistik samt integrerad e-handel. Vi drivs av teknisk innovation, med kravet att kundnyttan alltid står i centrum. Sedan 2023 är Progrits en del av Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag med stort intresse för tech-sektorn.
Att vara en del av Progrits innebär ökade möjligheter för utveckling både för oss som företag och för dig som anställd, och samtidigt större trygghet.
Är du som oss, tror vi att du vill känna meningsfullhet på jobbet - och vara med om att göra Barkfors till ett ännu bättre och roligare ställe att jobba på. För roligt är viktigt - jobbet är en för stor del av livet för att inte ha kul. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Detta är ett heltidsjobb.
Barkfors Fleet AB http://www.bf.se
Barkfors Kontakt
Carolina Crisp carolina.crisp@progrits.se
