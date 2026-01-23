Senior Frontend Developer
Klaravik AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-01-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klaravik AB i Lund
, Malmö
, Trelleborg
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och utveckla framtidens auktionsplattformar! Klaravik söker nu en Senior Frontend Developer som vill bidra till att skapa snabba, tillgängliga och användarvänliga digitala upplevelser för våra kunder.
Om rollen
Som Senior Frontend Developer blir du en viktig del av en av våra squads. Du arbetar i en modern, växande miljö där du både utvecklar nya gränssnitt och vidareutvecklar befintliga lösningar byggda i ren HTML och JavaScript. Rollen innebär att delta i viktiga tekniska beslut, driva arkitekturfrågor och aktivt arbeta med att minska teknisk skuld.
Du är en naturlig mentor som gärna stöttar och coachar både juniora och medior utvecklare, samtidigt som du bidrar till en öppen och samarbetande kultur.
Du kommer att:
Utveckla och förbättra våra frontend-lösningar samt arbeta vidare med kodbas i HTML och JavaScript
Skriva modulär och skalbar styling med SCSS
Bidra till arkitektur, komponentbibliotek och kodstandarder
Arbeta aktivt med prestanda, tillgänglighet och teknisk skuld
Integrera mot REST- och GraphQL-API:er
Delta i code reviews, testning och ständiga förbättringar
Mentorera kollegor genom coaching, parprogrammering och kunskapsdelning
Vara delaktig i planering, kravarbete och tekniska beslut inom squad
Vi tror att du har:
5+ års erfarenhet av frontend-utveckling
Mycket goda kunskaper i JavaScript, gärna också i Vue.js.
God kompetens inom HTML5, CSS/SCSS och responsiv design
Förståelse för tillgänglighet (WCAG) och god UX
Erfarenhet av API-integrationer och komponentbaserad utveckling
Erfarenhet av att arbeta i squad- eller team-baserade agila miljöer
Extra plus om du har erfarenhet av:
Erfarenhet av arbete i PHP / Symfony i kombination med TWIG eller liknande template-system.
Andra JavaScript-ramverk som React eller Angular
Bekväm med webpack
Auktionssystem, e-handel eller liknande branscher
Azure och molnbaserad utveckling
Prestandaoptimering
Testverktyg som Cypress, Jest, Vitest eller Playwright
Vem är du?
Du är kommunikativ, strukturerad och trivs i nära samarbete med andra. Du tar initiativ, gillar att förbättra saker och brinner för att leverera välbyggd, hållbar kod. Du har ett genuint intresse för att dela kunskap och stärka teamet runt dig.
Varför oss?
Hos oss får du arbeta med system som har stor påverkan och hög synlighet i verksamheten. Du blir en del av en organisation som satsar på modern teknik, smarta lösningar och där frontend har en nyckelroll i vägen framåt. Vi erbjuder en miljö där du får växa, påverka och göra skillnad - tillsammans med kollegor som brinner för sitt arbete.
Vi har en attraktiv kontorslokal ett stenkast från Centralstationen i Lund. Vi arbetar primärt från kontoret och värdesätter närvaro för att underlätta samarbete.
Du får 6 veckors semester, generöst friskvårdsbidrag, pensionslösning och sjukvårdsförsäkring.
Vi har en varm, dynamisk och öppen kultur där vi gillar att göra saker ihop - spelkvällar, AW:s, event & konferenser.
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas. Placering: Vårt utvecklingskontor i Lund Närvaro: Minst 3 dagar per vecka på kontoret Start: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är Urval sker löpande med start i andra halvan av Januari
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Alsfjärd på johan.alsfjard@klaravik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6923342-1805590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klaravik AB
(org.nr 556881-8693), https://jobb.klaravik.se
Vävaregatan 21 (visa karta
)
222 36 LUND Jobbnummer
9702269