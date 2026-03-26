Senior förändringsledare ERP-transformation
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett omfattande transformationsprogram hos ett ledande bolag inom industrisektorn. Programmet omfattar införandet av en ny affärsplattform med flera centrala delar, bland annat ERP, TMS, CRM och BI. I den här rollen får du en nyckelposition nära programledningen, där du fungerar som länken mellan programmet och verksamheten.
Ditt uppdrag är att säkerställa att programleveranser inte stannar vid teknik eller processdesign, utan leder till verkliga beteendeförändringar i det dagliga arbetet. Du arbetar nära ledare och olika delar av verksamheten för att skapa förståelse, acceptans och beredskap inför förändring.
ArbetsuppgifterDriva förändringsledning kopplat till nya arbetssätt, roller, ansvar och beteenden.
Säkerställa att förändringar förstås, accepteras och implementeras i verksamheten.
Vara ett nära stöd till programorganisationen och omsätta programleveranser till verksamhetsnära budskap.
Stötta och coacha ledare i deras förändringsarbete.
Identifiera och analysera påverkan på olika målgrupper.
Genomföra gap-analyser mellan nuvarande och framtida arbetssätt.
Samordna förändringsledning med utbildningsinsatser.
Följa upp framdrift, risker och verksamhetens readiness inför Go Live.
Ta fram, uppdatera och förankra förändringsplaner i linje med programmets övergripande plan.
Bidra i programledningen och rapportera till programledare.
KravMinst 10 års erfarenhet av förändringsledning.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning i samband med komplexa systeminföranden.
Förmåga att översätta programleveranser till verksamhetsnära och tydliga budskap.
Erfarenhet av målgruppsanalys och gap-analys kopplat till arbetssätt, roller och ansvar.
Erfarenhet av att coacha och aktivera linjechefer i förändringsarbete.
Erfarenhet av att samordna förändringsledning med utbildningsinsatser.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Erfarenhet av att följa upp risker, genomförande och readiness.
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning i större industriföretag.
Erfarenhet av etablerade ramverk för förändringsledning, till exempel ADKAR eller liknande.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7464187-1913938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
411 03 GÖTEBORG
