Senior Förändrings- och Projektledare
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en kommunal verksamhet som står mitt i flera stora förflyttningar samtidigt. Här pågår ett omfattande program för att utveckla framtidens arbetsplats, med ombyggda lokaler, nya arbetssätt och förändrade organisatoriska förutsättningar. Rollen kombinerar förändringsledning, projektledning och kommunikation i ett sammanhang där både arbetsmiljö, samarbete och verksamhetens behov behöver mötas.
Du blir en viktig person i arbetet med att stötta chefer och medarbetare i övergången till mer aktivitetsbaserade arbetssätt, etablera strukturer som gör förändringen hållbar över tid och leda dialoger kring hur sekretessfrågor ska hanteras i de nya miljöerna. I uppdraget ingår också att driva ett internt initiativ med fokus på kulturförflyttning och synliggörande av medarbetares insatser.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt förändringsarbete med praktiskt genomförande i en verksamhet där många perspektiv behöver samlas kring samma mål.
ArbetsuppgifterDu stöttar programledning, chefer och medarbetare i förändringen mot nya arbetssätt och gemensamma arbetsmiljöer.
Du planerar och leder workshops, dialoger och förankringsinsatser kopplade till arbetsplatsstrategi och organisatorisk förflyttning.
Du tar fram material och kommunikationsunderlag som hjälper verksamheten att förstå, följa och bidra till förändringen.
Du formar och startar upp en konceptgrupp som ska etablera långsiktiga spelregler, följa införandet och driva fortsatt utveckling.
Du leder arbetet med att skapa struktur och arbetssätt för hur sekretessfrågor ska hanteras i samband med ombyggda lokaler.
Du samverkar nära berörda förvaltningar och fackliga företrädare för att skapa tydlighet, delaktighet och framdrift.
Du projektleder och driver kommunikationen kring en intern medarbetardag tillsammans med delprojektledare, kommunikatör och andra engagerade personer.
KravMinst 8 års erfarenhet av projektledning.
Minst 8 års erfarenhet av förändringsledning.
Förmåga att samverka med olika medarbetargrupper i olika konstellationer med ett tydligt målfokus.
Erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper.
Erfarenhet av att navigera i komplexa verksamhetsmiljöer där flera intressenter behöver förankras och samordnas.
MeriterandeGod kommunikativ förmåga och vana att samordna flera intressenter.
Erfarenhet av marknadsföring eller kommunikation från privat sektor.
Arbetslivserfarenhet från kommunal verksamhet.
Erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer.
Erfarenhet av arbete med sekretessbelagd information.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7672896-1978411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
