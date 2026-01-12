Senior Fondspecialist - upphandling
2026-01-12
Har du gedigen erfarenhet av fondutvärdering- och analys? Trivs med att vara en nyckelperson i affärskritiska projekt så som Fondtorgsnämndens upphandlingar?
Nu har du möjligheten att arbeta hos Swedbank Robur och bli en viktig del i att utveckla och beskriva vår förvaltningsfilosofi- och process, som i sin tur är avgörande för vår potential att skapa värde till våra andelsägare.
Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att:
Vara en nyckelperson i vårt arbete att utveckla, leverera och kvalitetssäkra hur vi beskriver vår organisation och förvaltning.
Bidra till konkurrenskraftiga underlag som rör Swedbank Roburs fonder inför kommande upphandlingar, som exempelvis upphandling av fonder till Premiepensionsmyndighetens fondtorg.
Tillsammans med Swedbank Roburs samlade kompetens säkerställa att förvaltningen innefattande alla delar i en investeringsprocess, filosofi, resultat, beskrivs på ett logiskt och sammanhängande vis med en tydlig "röd tråd".
Vidareutveckla effektiva arbetssätt och lösningar för framställande av högkvalitativa upphandlingsunderlag för Swedbank Roburs fonder.
Vara operativ i arbetet och därmed vara med och påverka hur Sveriges största fondbolags fondförvaltning beskrivs, vilka unika konkurrensfördelar som ska lyftas fram.
I denna roll behöver du:
Ha gedigen och lång erfarenhet av upphandlingar inom kapitalförvaltning/fondförvaltning.
Erfarenhet och förståelse för hur ett fondbolag i allmänhet, men fondförvaltning i synnerhet, fungerar i praktiken med kringliggande funktioner och processer.
Bred och djup kunskap om vad som krävs för att utvärdera och analysera en fond med filosofi, investeringsprocess och organisation i åtanke, och ha förmågan att utmana etablerade processer och arbetssätt.
Erfarenhet av system för fondförvaltning såsom Bloomberg, SimCorp Dimension, StyleAnalytics.
Mycket god förmåga att sätta sig in i verksamheten, kunna se samband och översätta dessa till logiska beskrivningar.
Mycket goda kunskaper om vilka krav som ställs vid Due Diligence-förfrågningar från institutionella kunder.
Vara självgående, kunna ta egna initiativ och samarbeta brett i organisationen och leverera på korta deadlines.
Mycket god kommunikativ förmåga i skrift på svenska och engelska.
Hos oss kan du uppleva:
Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...
• bidra till att beskriva vårt fondbolag på bästa möjliga sätt. Vi strävar efter en internationell och institutionellt gångbar dokumentation till våra kunder. Du kommer vara en del av ett engagerat team med professionella kollegor på Sveriges största fondbolag. Hos oss är kunden i centrum och vi brinner för att leverera på topp inom allt som kopplar till fondförvaltning och värde för våra sparare. Att ständigt utveckla oss genom innovation och kreativitet är viktiga delar i vår vardag. Tillsammans växer vi och blir bättre." Morgan Andersson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2026-01-23.
Placeringsort: Malmskillnadsgatn 23, Stockholm City
Rekryterande chef: Morgan Andersson, +46 858 592 060
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
