Senior Enterprisearkitekt
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Hallstahammar
, Finspång
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-15Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior enterprisearkitekt till en större offentlig organisation. I rollen bidrar du till att utveckla och förankra arkitekturstyrning genom tydliga mandat, ansvar och gemensamma arbetssätt. Du arbetar strategiskt och analytiskt i en agil kontext med inkrementella och iterativa delleveranser, och samverkar brett mellan verksamhet och IT.
Uppdraget kan komma att omfattas av säkerhetsskydd, vilket kan innebära att säkerhetsprövning med registerkontroll blir aktuell.
ArbetsuppgifterTa fram och bereda förslag för mandat och ansvar kopplat till arkitekturstyrning.
Vidareutveckla och förankra gemensamma arbetssätt för arkitekturarbetet.
Revidera och uppdatera styrande dokument inom området.
Förtydliga samordningen mellan arkitekturstyrning och produktområdesmodellen.
Leda och samordna dialoger med relevanta intressenter för att säkra förankring och framdrift.
KravMinst sju (7) års erfarenhet (under de senaste tio åren) av övergripande arkitekturstyrning i större organisationer (minst 1000 anställda).
Aktuell erfarenhet av arkitekturstyrning och agilt arbete inom myndighet eller större offentlig organisation (minst 1000 anställda).
Aktuell erfarenhet av övergripande ansvar för arkitektur.
Minst två (2) års aktuell erfarenhet av arkitekturarbete, både inom verksamhet och IT.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
MeriterandeAktuell erfarenhet av TOGAF och SAFe.
Aktuell erfarenhet av att leda andra specialister inom IT.
Aktuell erfarenhet av projekt- och förändringsledning.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7057713-1791136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9686072