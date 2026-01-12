Senior Elsäkerhetssamordnare
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en interim elsäkerhetssamordnare som på ett systematiskt sätt kan stärka och utveckla arbetet med elsäkerhet i en forsknings- och innovationsmiljö med många olika typer av verksamheter och anläggningar. Uppdraget omfattar både fastighetsägarperspektivet, rollen som hyresgäst för stora lokalytor samt verksamhetsutövarens ansvar, med målet att skapa tydliga, säkra och efterlevnadsbara arbetssätt.
Fokus ligger på att inventera nuläget, etablera/vidareutveckla styrning och rutiner samt ta fram ett underlag för hur en framtida permanent roll bör utformas.
ArbetsuppgifterInventera nuläge inom elsäkerhet och ta fram förslag till åtgärder och förbättringar.
Utveckla och strukturera arbetssätt för elsäkerhet, inklusive roller, ansvar och samverkan mellan berörda delar av verksamheten.
Säkerställa att egenkontrollprogram upprättas, underhålls och följs via auktoriserad installatör.
Säkerställa att rätt kompetens och behörighet finns för arbeten som utförs via auktoriserad installatör.
Stödja att installationer och elanläggningar projekteras, utförs, kontrolleras och underhålls på ett säkert sätt.
Identifiera och hantera risker samt driva förebyggande åtgärder.
Ta fram och förvalta dokumenterade elsäkerhetsrutiner och styrande dokument.
Vara kontaktperson gentemot Elsäkerhetsverket och andra myndigheter i elsäkerhetsfrågor.
Informera, utbilda och stötta chefer och medarbetare i elsäkerhetsrelaterade frågor.
Följa upp avvikelser, incidenter och tillbud samt initiera förbättringsåtgärder.
Ansvara för elrevisionsbesiktningar inom ramen för Elektriska Nämnden (EN).
Föreslå framtida rutiner, checklistor, mallar, ansvarsfördelning och kompetensbehov för att säkerställa innehavaransvar.
Ta fram förslag på hur en framtida roll som elsäkerhetssamordnare bör utformas inför planerad rekrytering.
KravMinst 5 års erfarenhet av att utforma rutiner för egenkontrollprogram, elsäkerhetsrutiner och innehavaransvar.
Minst 5 års erfarenhet av att genomföra nulägesinventeringar inom elsäkerhet, inklusive åtgärdsförslag.
MeriterandeGod kommunikativ förmåga.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030673-1785269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680029