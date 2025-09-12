Senior DevOps Engineer med fokus på säker CI/CD och ALM
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Avaron AB är ett personligt konsultbolag inom IT, teknik och finans. Vi hjälper stora och medelstora organisationer att bygga skalbara, säkra och effektiva digitala lösningar. Hos oss får du korta beslutsvägar, stort inflytande och uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad. Du blir anställd av Avaron AB och arbetar i ett konsultuppdrag hos en av våra kunder.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla, standardisera och förvalta säkra processer och verktyg för ALM och CI/CD. Du driver förbättringar över teamgränser, coachar utvecklingsteam och stöttar produktägare i att prioritera backloggar. Du hjälper verksamhetens utvecklingsteam i den dagliga driften av utvecklingsplattformar, pipelines och onboarding av nya användare - inklusive konfigurering och anpassning av befintliga verktyg. Du håller dig ajour med ny teknik och utvärderar nya lösningar som effektiviserar IT-utvecklingen.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 5 års relevant erfarenhet inom DevOps/ALM
Akademisk examen inom systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av att coacha och leda tekniska team
Mycket goda kunskaper i Microsofts ALM-plattformar (t.ex. TFS/Azure DevOps)
God förståelse för DevOps-principer och ett lean-agilt arbetssätt
Praktisk erfarenhet av CI/CD samt containerteknik (Docker, Kubernetes)
Erfarenhet av moln (Azure)
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av AWS eller andra molnplattformar
Erfarenhet av säker utveckling och verktyg för kodkvalitet/komponentstyrning (t.ex. Sonatype Lifecycle, SonarQube)
Erfarenhet av att etablera standarder och dokumentation för infrastruktur och mjukvaruprocesser
Vana att stödja och utbilda användare samt att sätta upp Onboarding-flöden
Svenska i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Senior DevOps Engineer med fokus på säker CI/CD och ALM (13044)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9507233