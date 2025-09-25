Senior dataskyddsjurist till SJ AB
2025-09-25
Har du gedigen erfarenhet av dataskyddsfrågor och vill vara med och stärka dataskyddsarbetet på ett av Sveriges mest välkända företag? Är du en skicklig jurist med strategiskt tänk och ett intresse för att arbeta med dataskydd i en verksamhet med höga krav på regelefterlevnad och långsiktig hållbarhet? Då kan detta vara rollen för dig!
SJ är Sveriges största tågoperatör och en viktig aktör inom hållbart resande. Vi söker nu en erfaren dataskyddsjurist till vårt Privacy Office. I denna roll får du en central position i att vidareutveckla dataskyddsarbetet inom SJ. Privacy Office arbetar nära hela organisationen för att säkerställa att våra dataskyddsstrategier är väl förankrade och integrerade i verksamheten.
Du kommer att ingå i Privacy Office-teamet som är en del av den centrala juristfunktionen på SJ. Du rapporterar till Chef Privacy Office och arbetar i nära samverkan med koncernens dataskyddsombud.
Tjänsten är placerad på vårt moderna huvudkontor på Vasagatan i centrala Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Din kommande roll
Som dataskyddsjurist har du en nyckelroll i att forma och stärka organisationens arbete med integritet och regelefterlevnad. Du driver utvecklingen av dataskyddsområdet genom att omsätta juridiska krav till praktiska och hållbara lösningar och fungerar som ett strategiskt stöd till verksamheten i frågor som rör personuppgiftsbehandling och informationshantering.
I rollen ingår bland annat att:
* genomföra dataskydds- och konsekvensbedömningar, intresseavvägningar, TIA-analyser och rättsliga bedömningar av laglig grund.
* granska personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) och andra dataskyddsrelaterade avtal.
* utveckla interna riktlinjer, policys och utbildningsmaterial samt vägleda verksamheten.
* bidra med dataskyddskompetens i utveckling och upphandling av nya IT-system och funktioner, inklusive kravställning och bedömning av lösningars förenlighet med dataskyddsregelverket.
* hantera personuppgiftsincidenter och stödja verksamheten i incidentuppföljning.
* fungera som kontaktperson i dataskyddsfrågor gentemot leverantörer, samarbetspartners och interna intressenter.
Förväntningar på den vi söker
Vi söker dig som har juristexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, där du under de senaste åren fokuserat på dataskyddsfrågor. Du är en skicklig jurist med ett genuint engagemang och intresse för integritets- och dataskyddsfrågor. Självklart uttrycker du dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har god förmåga att balansera regulatoriska krav med verksamhetens behov och mål. Du är van att ta ansvar och driva ditt arbete självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och information
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 oktober.
I den här rekryteringen samarbetar SJ med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson, 076-780 68 64, malin.magnusson@jeffersonwells.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om SJ AB
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande - SJ för Sverige framåt.
