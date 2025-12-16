Senior Dataanalytiker
Uppdragsperiod: 12 januari 2026 - 31 december 2026
Plats: Sundbyberg
Omfattning: 100 %
Förlängningsoption: 1 + 1 år
Vi söker nu en mycket erfaren Dataanalytiker för ett uppdrag inom offentlig verksamhet. Rollen passar dig som har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta praktiskt med data i hela kedjan - från datainhämtning och metadata till analys, modellering och framtagning av dataprodukter.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med flera delar av verksamheten och ställer höga krav på självständighet, struktur och analytisk förmåga. Du kommer att arbeta operativt med data och bidra till att säkerställa kvalitet, spårbarhet och värde i informationshanteringen.
Om rollen
Som senior dataanalytiker arbetar du hands-on med data i flera steg. Du ansvarar för att hämta in, förbereda, analysera och dokumentera data från både interna och externa datakällor. En viktig del av uppdraget är att bygga analytiska modeller och dataprodukter som stödjer verksamhetens behov, samt att bedöma och kvalitetssäkra datakällor.
Du driver självständigt analysarbete och bidrar med din expertis inom datamodellering, metadata och informationsstruktur. Rollen kräver mycket god teknisk kompetens i SQL och Python samt vana att arbeta i komplexa datamiljöer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta praktiskt med datainhämtning, databerikning och datakvalitet
Förbereda data för analys och datautlämning
Analysera och bedöma interna och externa datakällor
Utveckla och vidareutveckla analytiska modeller och dataprodukter
Arbeta med metadata och dokumentation av data och informationsmodeller
Säkerställa struktur, spårbarhet och kvalitet i dataflöden
Dokumentera analysresultat, datamodeller och metodik
Samverka med verksamhet och tekniska funktioner kring data- och analysbehov
Skallkrav
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av SQL
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av Python
Minst 5 års erfarenhet av arbete med data- och informationsmodeller
Minst 5 års erfarenhet av utveckling av analytiska modeller
Meriterande
Minst 3 års erfarenhet av verktyg för metadata
Minst 5 års erfarenhet av datamodellering
Minst 5 års erfarenhet av analytiska modeller
Minst 5 års erfarenhet av arbete med ETL Publiceringsdatum2025-12-16Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och noggrann, med god förmåga att arbeta självständigt och dokumentera komplex information på ett tydligt sätt.
Säkerhet
Uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning och kräver säkerhetsprövning, säkerhetsskyddsavtal och eventuell registerkontroll. Uppdraget kan inte påbörjas innan godkänd prövning.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
