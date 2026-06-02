Senior Data Scientist
Avaron AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-02
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Jönköping
, Eksjö
, Falköping
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta i en högteknologisk miljö med avancerad produktutveckling, där fokus ligger på att skapa nya insikter och affärsnytta från träningsdata. Du blir en nyckelperson i arbetet med att identifiera nya tillämpningar, förmågor och applikationer baserat på befintlig data. Rollen kombinerar avancerad analys och modellering med ett nära samarbete med verksamheten, där du hjälper till att förstå behov, hitta mönster och omsätta resultat till tydliga beslutsunderlag. Du arbetar i gränslandet mellan teknik, statistik och verksamhetsutveckling, med möjlighet att påverka hur data används i praktiken. Det gör rollen särskilt intressant för dig som vill använda din analysförmåga i en komplex miljö där insikter kan leda till konkreta initiativ och tydligt värde.
ArbetsuppgifterDu analyserar och utforskar träningsdata för att identifiera mönster, trender och nya användningsområden.
Du utvecklar och implementerar statistiska modeller och datadrivna lösningar utifrån verksamhetens behov.
Du tar fram beslutsunderlag och rekommendationer baserade på analyser som stödjer både verksamhet och ledning.
Du skapar visualiseringar som gör komplexa resultat tydliga, relevanta och användbara i ett affärsmässigt sammanhang.
Du samarbetar nära verksamheten, projektledning och andra intressenter för att omsätta data till värdeskapande initiativ.
Du bidrar med expertis inom dataanalys, statistik och datadrivet beslutsfattande i både operativt och mer strategiskt arbete.
KravDu har senior erfarenhet som Data Scientist eller i en motsvarande roll.
Du har dokumenterad erfarenhet av statistisk analys och modellutveckling.
Du har erfarenhet av att bygga modeller och omsätta data till konkreta verksamhetsinsikter.
Du har erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag för verksamhet och ledning.
Du har god förmåga att visualisera och kommunicera resultat från dataanalyser.
Du har erfarenhet av arbete i Azure-miljö.
Du har stark analytisk förmåga och är van att arbeta datadrivet.
Du har erfarenhet av nära samarbete med verksamheten och olika intressenter.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7836681-2031008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Järnvägsgatan 12 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Jobbnummer
9942025