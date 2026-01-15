Senior Business Controller
I rollen som Senior Business Controller på Karolinska Universitetssjukhuset agerar du som affärs- och beslutsstöd till ledning och affärsverksamhet, du är också ett stöd och förändringskraft för Stab Ekonomi och inköp.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
Unika möjligheter till professionell utveckling som erbjuds i en av Europas främsta sjukhusmiljöer.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset får du självklart också ta del av de förmåner vi erbjuder.
Hos oss har du en viktig roll att utveckla och implementera ekonomi- och produktionsstyrningen i samarbete med övriga funktioner inom Karolinska Universitetssjukhuset. Vår vision är vara ett professionellt stöd som gör det möjligt för Karolinska att uppnå sin vision att bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag. Vårt arbete utgår från sjukhusets övergripande strategier och vi arbetar utifrån sjukhusets värderingar Ansvar, Helhetssyn och Medmänsklighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta proaktivt, fokusera på framtiden, bevaka lönsamheten samt att medverka till att formulera mål och bedöma utfall utifrån sjukhusets övergripande ekonomi. Fokus ligger på att titta framåt och försöka förutse framtiden för att se vad som kan utvecklas och/eller vilka åtgärder som behöver vidtas och se nya affärsmöjligheter.
I rollen ingår även att agera förebild och att ta ansvar och leda utvecklingen av Ekonomi- och Produktionsstyrningen inom Karolinska Universitetssjukhuset. Identifiera affärsmöjligheter, förbereda beslutsunderlag, planering, rapportering, upprättande av prognoser, analyser samt utveckling av rutiner och processer
Vi söker dig som
tar ansvar för din uppgift och självständigt strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare.
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt besitter förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Du fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt förändrar din inriktning när målen ändrar sig.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleexamen inom ekonomi och- eller civilingenjör
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
Mycket goda kunskaper i Excel, samt arbete i ekonomisystem, BI-verktyg eller liknande
Erfarenhet av att bygga nätverk och kommunicera på alla nivåer inom en organisation
Meriterande:
Erfarenhet av chef/ledarskapsroller
Om rekryteringsprocessen
Löpande urval, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Stab Ekonomi och inköp
För att stödja sjukhusets alla kliniska verksamheter arbetar jurister, ekonomer, kommunikatörer, HR, Inköpare och IT för att vi tillsammans ska generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! https://www.karolinska.se/om-oss/om/organisation/Administrativa-verksamheter/
