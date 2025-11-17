Senior Business Controller
2025-11-17
Om uppdraget
Vi söker nu en Senior Business Controller till en komplex verksamhet med stora anläggnings- och infrastrukturinvesteringar. Uppdraget innebär att stötta befintlig controllerfunktion både i linjen och i verksamhetsutvecklingsinitiativ kopplade till styrning, rapportering och portföljhantering.
Du kommer att arbeta både operativt med dagliga leveranser och strategiskt med att utveckla processer, verktyg och arbetssätt. Rollen passar dig som är analytisk, självgående och trygg i att navigera i miljöer med många interna och externa intressenter.
Dina ansvarsområden
Leverera kvalificerade analyser och beslutsunderlag
Delta i planering, prognoser, nyckeltal och uppföljning
Stödja projekt och styrgrupper med rapportering
Utveckla och effektivisera processer, metoder och rapporteringsstrukturer
Säkerställa tydlig och verksamhetsanpassad paketering av information
Bidra i arbetet med styrning av anläggningsportföljen
Mål med uppdraget
Stärka controllerfunktionen och frigöra kapacitet i linjen
Höja kvaliteten i rapportering och beslutsunderlag
Bidra till utveckling av processer, KPI:er och styrmodeller
Leverera hållbara och dokumenterade lösningar för portföljstyrning Publiceringsdatum2025-11-17Kravprofil för detta jobb
Skallkrav
Minst 10 års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete i komplex organisation
Akademisk utbildning inom ekonomi eller finans
Minst 2 års erfarenhet av portfölj-, program- eller projektstyrning
Mycket god kunskap i Excel och PowerPoint
Minst 2 års erfarenhet av att ta fram ledningsrapporter och beslutsunderlag
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
12+ års erfarenhet av kvalificerat controllerarbete
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av gränssnittet mellan linje, projekt och portfölj
Erfarenhet av UBW (Agresso), Antura Projects eller liknande system
Erfarenhet från myndighet eller reglerad verksamhet
Uppdragsinformation
Start: 6 januari 2026
Slut: 28 februari 2027
Option: 1 + 1 år
Plats: Sundbyberg
Resor: Kan förekomma
Säkerhetsprövning: Obligatorisk
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT, verksamhetsutveckling och management. Vi arbetar nära våra konsulter och säkerställer attraktiva uppdrag, snabba processer och goda villkor. Hos oss får du personlig hantering, hög tillgänglighet och en partner som aktivt hjälper dig vidare i din konsultkarriär.
