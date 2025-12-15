Senior Beräkningsingenjör
Combitech AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2025-12-15
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Trollhättan
, Ale
, Alingsås
, Lidköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din expertkarriär som beräkningsingenjör?
Hos oss på Combitech på vårt kontor i Trollhättan får du arbeta med avancerade simuleringar och komplexa analyser i projekt som gör skillnad - för några av Sveriges största industribolag inom försvar, fordon och flyg.
Vi kombinerar spännande tekniska utmaningar med tryggheten och innovationskraften från Saab-koncernen - en unik miljö där du kan växa som expert.
Rollen
Som beräkningsingenjör hos oss blir du en nyckelperson i projekt som ligger i teknikens absoluta framkant. Du kommer att:
*
Bidra med expertis i produktutvecklingsprojekt från koncept till verifiering.
*
Utföra avancerade analyser inom hållfasthet, utmattning, skadetålighet och strukturdynamik.
*
Arbeta med ledande CAE-verktyg som Nastran, Abaqus, OptiStruct och ANSYS.
*
Kombinera moderna simuleringar med klassiska handberäkningar.
*
Påverka metodik och processer för att höja kvalitet och effektivitet.
*
Coacha juniora kollegor och bidra till teamets kompetensutveckling.
Vi söker dig som
För att lyckas i denna roll tror vi att du:
*
Har en civilingenjörsutbildning inom mekanik och flera års erfarenhet av beräkningsarbete.
*
Är trygg i rollen som beräkningsingenjör och gillar att ta initiativ.
*
Har erfarenhet av kommersiella beräkningsprogramvaror för strukturanalys.
*
Är en lagspelare som gillar att samarbeta och bidra med idéer.
*
Har en positiv inställning och drivs av att hitta lösningar på komplexa problem.
*
Tycker om att dela med dig av din kunskap.
Om försvarssekretess: Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Tobias Persson, 073-418 64 78
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38558". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Kontakt
Saab AB +46734189111 Jobbnummer
9645242