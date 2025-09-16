Senior Apputvecklare - Android
Uppdragsbeskrivning
Ett team inom Platform Engineering söker en Senior Platform Engineer med erfarenhet av fullstackutveckling för att stärka arbetet med att ge interna utvecklare bästa möjliga förutsättningar att leverera mjukvara med hög hastighet och kvalitet. Rollen innebär att verka i en innovativ och inkluderande miljö som uppmuntrar mångfald och kontinuerligt lärande.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som senior platform engineer kommer du att:
Leda utveckling och vidareutveckling av en intern utvecklarportal baserad på Backstage.
Ansvara för den tekniska riktningen för en säker, skalbar och långsiktigt hållbar lösning.
Skapa och driva produktens roadmap för att möta utvecklarnas behov och förbättra deras arbetsflöden.
Arbeta användarcentrerat och utveckla funktioner som kombinerar hög plattformsstabilitet med en smidig användarupplevelse.
Bygga funktioner över hela stacken, från backend-tjänster till frontend-komponenter, för att öka produktiviteten.
Mentorera kollegor och bidra med teknisk vägledning samt höja teamets arkitektoniska kompetens.
Delta i övergripande diskussioner och bidra med seniora ingenjörsperspektiv.Kravprofil för detta jobb
Vi söker en erfaren person som kan:
Visa på gedigen praktisk erfarenhet av Backstage-utveckling i större, internationella organisationer, gärna med medverkan i flera globala implementationer.
Bidra med kunskap inom Developer Experience och utveckling av verktyg och flöden som förenklar arbetet för utvecklare.
Arbeta som fullstackutvecklare med starka färdigheter i exempelvis TypeScript, React och Node.js.
Sätta och genomföra strategiska tekniska och produktmässiga planer.
Agera ledare som inspirerar, skapar engagemang och driver innovation.
Tänka strategiskt kring teknikens roll för organisationens effektivitet.
Samarbeta med olika team och intressenter på flera nivåer.
Meriterande tekniska kunskaper
Djup kunskap i TypeScript, React, Node.js och erfarenhet av storskaliga frontend- och backendlösningar.
God förståelse för Backstage-arkitektur, pluginutveckling och katalogmodellering.
Erfarenhet av CI/CD-pipelines och utvecklarflöden med verktyg som GitHub eller Azure DevOps.
Vana av arbete med molnplattformar (Azure, AWS eller GCP) samt containerhantering (Kubernetes).
Förståelse för API:er, autentisering/auktorisering (OAuth, OIDC) och systemintegrationer.
Kunskap om testning, prestandaoptimering och observabilitet.
Erfarenhet av infrastruktur som kod och automatisering (t.ex. Terraform, Helm).
Önskad profil
Du är både strateg och mentor med förmåga att etablera och upprätthålla höga ingenjörsstandarder, inklusive avancerade kodningsmetoder, teststrategier och moderna distributionsprocesser.Så ansöker du
Vänligen skicka in:
Uppdaterat CV
Prisförslag
Tillgänglighet
Nivå av relevant erfarenhet (antal år)
About Rasulson Consulting
About Rasulson Consulting

Rasulson Consulting is a specialized staffing and recruitment firm focused on the IT sector.
