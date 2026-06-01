Senior Androidutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du vara med och utveckla samhällskritiska mobilappar i en modern bankmiljö? Här får du en nyckelroll i ett tvärfunktionellt team där Android, iOS, backend, test, design och produkt samarbetar tätt för att skapa användarvänliga och pålitliga appar för internationella marknader.
Du arbetar med både nyutveckling och vidareutveckling av native Androidappar, med fokus på Kotlin och Compose, samtidigt som du hjälper teamet att hantera och förbättra befintlig funktionalitet i Java och XML. Arbetet omfattar hela utvecklingsprocessen från idé till färdig leverans, i en miljö som präglas av tydliga ansvarsområden, nära samarbete och ett starkt fokus på kunskapsdelning. Det här är en roll för dig som vill kombinera modern mobilutveckling med hög kvalitet, skalbarhet och verklig påverkan.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar native Androidappar i Kotlin och Compose.
Du arbetar genom hela utvecklingsprocessen, från idé och implementation till test och färdig leverans.
Du förvaltar och förbättrar befintlig funktionalitet i Java och XML.
Du integrerar apparna med REST-API:er och bidrar till säker nätverkskommunikation och certifikathantering.
Du skriver och underhåller UI-tester och enhetstester samt använder mockning för att säkra kvalitet.
Du samarbetar nära utvecklare, testare, designer, team coach och Agile Product Owner i ett team med tydligt kundfokus.
Du delar kunskap med andra Androidutvecklare och bidrar till hållbara tekniska lösningar.
KravSenior erfarenhet av native Androidutveckling.
Mycket god erfarenhet av Kotlin och Compose.
Erfarenhet av att arbeta med legacy-kod i Java och XML.
God erfarenhet av Git, Repo, Jenkins och Swagger.
Erfarenhet av att arbeta med REST-API:er.
Erfarenhet av UI-tester, enhetstester och mockning.
Erfarenhet av säker nätverkskommunikation och certifikathantering.
Förmåga att arbeta självständigt, driva lösningar och samarbeta nära teamet i en komplex miljö.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830423-2029454". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9940524