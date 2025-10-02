Senior Active Directory Specialist
Har du gedigen erfarenhet av att drifta och utveckla Active Directory i affärskritiska miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet? Vi söker en senior specialist inom IAM med fokus på Active Directory, som vill vara en del av ett team som arbetar med hela accessområdet. Vill du dessutom arbeta med teknik i framkant inom försvarsindustrin? Nu har du chansen att bli en del av att bidra till säkerheten i Sverige och världen.
Denna tjänst i Alvik börjar som ett konsultuppdrag men tanken är att den senare ska gå över i en anställning hos vår kund.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som Senior Active Directory Specialist kommer du att ansvara för att säkerställa en stabil och säker AD-miljö genom kontinuerlig drift, övervakning och patchning. Du kommer att arbeta med härdning och säkerhetskonfigurering av Active Directory, hantera behörigheter och delegation samt bidra med expertis i IAM-relaterade frågeställningar. Vidare ingår felsökning och incidenthantering, samt uppsättning och drift av viss infrastruktur.
Du kommer även att arbeta proaktivt för att förbättra och effektivisera processer, dokumentation och automatisering, där scripting i PowerShell är en naturlig del av arbetet.
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gedigen bakgrund inom Microsofts ekosystem, med djupgående kunskap inom Azure, Microsoft Defender och PowerShell. Du har en förståelse för moderna DevOps-principer och hur nätverksinfrastrukturer i molnet är uppbyggda.
Som person är du nyfiken och engagerad, med en stark vilja att hålla dig uppdaterad inom nya teknologier och säkerhetslösningar. Du har en god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta i team, samtidigt som du kan arbeta självständigt och driva projekt framåt.
Krav: * Flerårig erfarenhet av systemadministration i Active Directory* Djup kunskap inom IAM och identitetshantering* Förståelse för infrastruktur, nätverk och systemadministration* Erfarenhet av modern IT-drift, gärna med GitOps-tänk* Avancerade kunskaper i PowerShell och scripting
Erfarenhet av automatisering i större skala är meriterande.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
