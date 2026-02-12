Semestervikarierande arbetsterapeut
2026-02-12
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Socialförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
I den kommunala primärvården återfinns rehabpersonalen vilka är en central del i ett team som består av engagerade, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, omsorgshandläggare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
Vill du spendera sommaren hos oss?Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi rekryterar en arbetsterapeut som vill arbeta hos oss under sommaren 2026 med sedvanliga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad arbetsterapeut eller på väg att få din legitimation. Om det sistnämnda så erbjuds du tills du fått din legitimation en anställning som arbetsterapeutassistent. Det krävs körkort.
Du erbjuds en anpassad introduktion.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304961 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare 0414-819000 Jobbnummer
9737968