Semestervikarier till socialpsykiatrin 2026
2026-01-27
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Ditt främsta uppdrag är att ge omvårdnad i form av stöd och hjälp utifrån boendenas individuella behov. Du kommer att ansvara för dokumentation utifrån gällande lagar och riktlinjer.
Som skötare ger du stöd med värdighet och respekt för individens integritet och självbestämmande. Du arbetar återhämtningsinriktat och individanpassat. Det innebär att du utifrån varje individs behov, önskemål och förutsättningar ger stöd för ökad självständighet med meningsfullhet, aktivitet samt bidrar till att upprätthålla sociala kontakter.
Arbetstiderna är dagar, kvällar, helger och nätter.Kvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit. Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. Du tar initiativ i sociala sammanhang och har förmågan att skapa förtroendefulla relationer. Du har förmågan att leda, motivera och inspirera andra och får dem att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån situationen. Du skapar tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygg.
* God förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i både tal och skrift.
* Hantera en smartphone, datorer och digitaliserade arbetsverktyg.
* Erfarenhet av målgruppen.
* Tidigare erfarenhet av dokumentation.
Det är meriterande om du har en pågående eller avslutad utbildning inom vård- och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
ÖVRIGT
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om hur vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
