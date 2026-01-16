Semestervikarier till SGS i Umeå
Vi söker semestervikarierande laboranter till våra avdelningar i Umeå. Om du är intresserad av att arbeta under några av veckorna 23-35 är du välkommen att skicka in din ansökan.
Vill du vara med och medverka till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle? Vill du arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och integritet? Vill du tillhöra ett företag som är världsledande inom områdena inspektion, verifiering, provtagning och certifiering?
Tjänster och kravprofil
För alla våra tjänster så krävs det att du har fyllt 18 år enligt våra krav för ackreditering då arbetet utförs i en riskfylld arbetsmiljö med exempelvis kemikalier samt behärskar svenska, i tal och skrift, eftersom våra säkerhetsföreskrifter är skrivna på svenska. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är strukturerad, noggrann och kan vara flexibel i dina arbetsuppgifter.
Vi vill gärna att du är tillgänglig för introduktion före sommaren men vi är flexibla med när på dagen utifrån dina förutsättningar.
Laboranter mikrobiologi
För att jobba hos oss behöver du ha naturvetenskapligt gymnasium alternativt labberfarenhet. Meriterande är om du har läst eller läser biologi på högskole- eller universitetsnivå. Kvälls/nattarbete/skiftarbete kan förekomma.
Laboranter kemi
För att jobba hos hos behöver du ha naturvetenskapligt gymnasium alternativt labberfarenhet. Meriterande är om du har läst eller läser kemi på högskole- eller universitetsnivå. Kvälls/nattarbete/skiftarbete kan förekomma.
Vårt erbjudande
På SGS kommer du att arbeta tillsammans med hängivna, kompetenta och engagerade kollegor med högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi arbetar utifrån LEAN-konceptet vilket gör att vi har korta beslutsvägar och ett starkt förändringsdriv i alla delar av organisationen.
Vill du vara med och skapa "A better, safer and more interconnected world"? På SGS gör vi skillnad på riktigt! SGS medverkar till en förbättrad miljösituation och till ett långsiktigt hållbart samhälle. Välkommen till en organisation som bidrar till en hälsosammare värld!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Vill du veta mer om tjänsterna på mikrobiologiavdelningen?
Kontakta Charlotta Jacobsson, Avdelningschef mikrobiologiavdelningen Tfn: 090 - 71 16 79.
Vill du veta mer om tjänsterna på kemiavdelningen?
Kontakta Sasha Miladinovic , Laboratory Manager Tfn: 076 527 41 77.
Hur och när?
Välkommen med din ansökan, innehållande en kort beskrivning av dig själv på svenska, varför du söker tjänsten samt ett CV, senast den 1 mars. Vi kommer att hålla löpande intervjuer under ansökningsperioden. Du ansöker genom att trycka på knappen "ansök" nedan.
SGS är världsledande inom TIC-sektorn (test, inspektion och certifiering) och har över 98 000 medarbetare runt om i världen. SGS finns inom 11 branscher och i hela leveranskedjorna genom att tillhandahålla specialiserade affärslösningar som förbättrar kvalitet, säkerhet och produktivitet samt minskar risker. Vårt nätverk på över 2 650 kontor och laboratorier hjälper kunder att navigera i en alltmer reglerad värld genom att erbjuda lokal expertis på global nivå.
I Norden finns vi i Danmark, Norge, Sverige och Finland med huvudkontor i Linköping, där de flesta övergripande nordiska funktionerna är stationerade. Vi verkar inom 5 affärsområden: Health and Nutrition, Industry and Environment, Connectivity and Products, Natural Resources och Business Assurance.
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad, Nymölla och Umeå. Våra största affärsområden är Industries and Enviromental (I&E) och Health and Nutrition (H&N). Vi är ackrediterade enligt (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön.
