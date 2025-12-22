Semestervikarier till Notavillan
2025-12-22
Kommunsamverkan Cura Individutveckling är ett kommunalförbund vars medlemmar är Blekinges kommuner. Vårt uppdrag är att erbjuda verksamheter inom det psykosociala och neuropsykiatriska området, där samordnade insatser ger stora fördelar. Vi erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom autismspektrumsyndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat, gruppboende och daglig verksamhet.
Vår värdegrund - bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet genomsyrar hela vår verksamhet. Dessa värden blir levande genom vår ledar- och medarbetarfilosofi, som bygger på friskfaktorer.
Notavillan är ett HVB (hem för vård och behandling) som tar emot barn 0-18 med eller utan föräldrar på uppdrag från kommunernas socialtjänst. Vi har möjlighet att ta emot akuta placeringar dygnet runt samt placeringar för behandling eller utredning. Vår utredningstid är vanligast 10 veckor. Notavillan kan erbjuda både boende i kollektiv och egen lägenhet. Vi erbjuder även utredningar och behandling i öppenvård.
På Notavillan jobbar 16 behandlare vara två arbetar ständig natt. Här finns även en köks- och måltidsansvarig, en verksamhetschef och en bitr. verksamhetschef på plats dagtid vardagar. Övrig tid finns en chef i beredskap.
Vi söker nu vikarier för sommarens semesterperioder: Period 1 v. 26-29 och Period 2 v. 30-33. Ange i ansökan vilken av perioderna du är intresserad av eller om du vill jobba båda perioderna.
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för utsatta barn och ungdomar. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut.
Som behandlare på Notavillan medverkar du i att ge barn och ungdomar omvårdnad, skydd och behandling. På Notavillan jobbar du med praktiskt och konkret klientarbete där du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med de boende. I arbetet ingår dokumentation t ex. journalföring. Samtliga medarbetare tar ett gemensamt ansvar för alla uppgifter på institutionen såsom matlagning, städning och tvätt.Kvalifikationer
Ditt bemötande präglas av trygghet, respekt och värme.
Vi vill att du har eller håller på med någon form av relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Du behöver ha erfarenhet av liknande arbete med barn. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmåga till kontakt- och relationsskapande och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som empatisk förmåga, personlig mognad och god självkännedom.
Du måste ha B körkort (manuell växling) och godkänt utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister.
