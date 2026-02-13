Semestervikariat som HSL- undersköterska
2026-02-13
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Nu söker omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun HSL- undersköterskor inför sommaren 2026. Vi erbjuder dig ett varierande och lärorikt sommarjobb där du gör skillnad i en människas vardag.
Det här erbjuder vi dig!
Som HSL- undersköterska är man placerad i omsorgsförvaltningens sjuksköterskeorganisation där arbete utförs både inom ordinärt och särskilt boende. Vi arbetar för att ge våra patienter god vård och omsorg. Som undersköterska i sjuksköterskeorganisationen blir dina arbetsuppgifter HSL- inriktade och vi utför sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret.
Vi söker nu HSL- undersköterskor till sommaren. Vi erbjuder heltidstjänster där arbetstiden är måndag till fredag mellan 07.30-16.00.
I arbetet som HSL- undersköterska utförs arbetsuppgifter som är delegerade av sjuksköterskan. Du får utbildning samt blir upplärd av kollegor under introduktionen. Arbetsuppgifter som kan förekomma i arbetet är varierande men omfattar bland annat sår/kompressionsbehandling, provtagning, hantering av sond, stomi, omläggning av sår lätta till avancerade sår, katetervård och nefrostomi hantering.
Det ingår även att utföra delegerade arbetsuppgifter som insulingivning samt andra typer av injektioner mm.
Vem är du?
Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser är det viktigt att du är lugn och trygg. Du behöver ha ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Det är viktigt att du har en stor social kompetens då arbetet för en patientsäker vård innebär samverkan både inom och utanför vår egna verksamhet.
I rollen behöver du vara trygg med att arbeta ensam då arbetet utförs i patienternas egna hem. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa relationer med andra. Som person värdesätter du ett gott samarbete med andra och ser fördelarna med teamarbete.
• Utbildad undersköterska med specialistutbildning eller lång erfarenhet inom omvårdnad.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• God datorvana (vi dokumenterar i Procapita)
• B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvård och medicinteknisk utrustning samt kunna hantera delegering inom alla områden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen: Beställ registerutdraget som heter Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Vi genomför språktest för tjänster inom äldreomsorgen, därför kan du behöva genomföra ett test innan en eventuell anställning.
För att bli anställd som undersköterska hos oss behöver du uppvisa bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare om fast anställning som undersköterska 1 juli 2023. Bifoga detta i din ansökan.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
