Semestervikariat Fastighetsskötare
HSB Riksförbund Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
2026-03-03
Vill du arbeta utomhus, hålla utemiljöer i toppskick och bidra till en hög trivsel för våra kunder? HSB Mellersta Götaland söker nu flera fastighetsskötare för semestervikariat i Kalmar under sommaren 2026.
Om rollen I rollen som Fastighetsskötare blir du en del av en arbetsgrupp som tillsammans arbetar i och runt våra kunders fastigheter. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Klippning av gräs
Ogräsrensning
Skötsel av häckar, buskar och träd
Viss plantering
Sophantering
Du som person Vi söker dig som vill ha ett varierande semestervikariat där du får arbeta fysiskt. Vi kräver inte att du kan allt som har med trädgård eller fastighetsförvaltning att göra, men du behöver ha ett intresse och engagemang för att lära dig. I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära både kunder och kollegor och vi söker därför dig som trivs med att möta människor, är serviceinriktad och kan arbeta såväl ensam som i grupp.
För att kunna erbjuda en bra och säker arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverkets rådande regler kring minderårigas arbetsmiljö behöver du som söker vara minst 16 år. B-körkort eller AM-kort är ett krav då resor mellan kunder ingår i arbetet.
Varför jobba hos oss? För många kan semestervikariat vara ett första steg in i arbetslivet, eller ett sätt att prova på en ny yrkesroll. Oavsett så värderar vi på HSB möjligheten att ge dig denna chans. Vi erbjuder därför ett semestervikariat med kollektivavtalade villkor, allt för att du ska uppleva en trygghet med din anställning hos oss. Med den rätta ambitionen och en stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din framtid. Möjligheterna finns hos HSB!
Perioden för semestervikariat sträcker sig mellan juni-augusti (v.25-33) och vi söker dig som kan jobba minst 5 sammanhängande veckor under perioden.
Känns rollen och HSB rätt för dig? Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31:e mars 2026. Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Nathalie Åhlund, Teknisk chef, 010-451 31 08. Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Gustav Stensson, HR-chef, 010-451 31 78.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
