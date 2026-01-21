Semestervikariat arbetsterapeut
2026-01-21
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Arbetsterapeut, Hemsjukvården Kinda Kommun
Hemsjukvården i Kinda kommun söker leg. arbetsterapeut för fritt och stimulerande arbete i vacker miljö!
Som arbetsterapeut jobbar du i ett rehabteam och ingår i hemsjukvården, Kinda Kommun. Arbetsgruppen består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehab assistent, sjuksköterskor, undersköterskor, MAR/MAS och chef. Hemsjukvården har även ett nära samarbete med Kisa vårdcentral och framför allt med läkare från det mobila teamet. Regelbunden kommunikation sker mellan kommunens olika verksamheter till exempel biståndsenheten, funktionsstöd och äldreomsorg. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad arbetsterapeut i hemsjukvårdens rehabteam kommer du att arbeta med rehabilitering och habilitering både inom ordinärt boende och på SÄBO/gruppbostäder. Arbetet inom hemsjukvården ställer krav på självständighet och flexibilitet samt samarbetsförmåga mellan professioner. Samtidigt finns alltid möjlighet till handledning av erfarna kollegor och kompetensutbyte. Rehabiliteringen ska oavsett boendeform utgå från patientens mål och behov. I samråd med den enskilde patienten skall arbetsterapeuten ansvara för förebyggande åtgärder, arbetsterapeutisk utredning, bedömning, uppföljning och utvärdering.
Arbetet inom Hemsjukvården innebär ett omväxlande och roligt arbete där ingen dag är den andra lik och där du själv ansvarar för och planerar din egen arbetsdag! Kvalifikationer
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut för ett sommarvikariat. Det är meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård. Vi söker kollega som på ett lyhört och empatiskt sätt kommunicerar med patienter, anhöriga och teamet kring dessa. Du har förmågan att se helheten och utifrån detta prioritera dina insatser. Du har ett flexibelt arbetssätt och kan ställa om utifrån verksamhetens behov och förändringar.Kvalifikationer
B-körkort, dokumentationsvana, goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket.
Information om tjänsten
Semestervikariat 100% med tillträde 8: e juni eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är
Sök senast 260306, vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Kontaktperson:
Arbetsterapeut Frida Bergman frida.bergman@kinda.se
), 0494-191 65
Varmt välkommen att söka tjänsten! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Susanna Bargello Högström susanna.bargello-hogstrom@kinda.se 0703719117 Jobbnummer
9695724