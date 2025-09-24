Sektionschef till Thoraxradiologi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
2025-09-24
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Radiologin erbjuder dig en utvecklande och kreativ arbetsplats med trevliga möten mellan kollegor, patienter och deras anhöriga.
Verksamheten är en viktig del i vårdkedjan, vilket innebär att du kommer träffa många olika patienter från olika verksamheter och flöden på hela sjukhuset. Verksamheten är högteknologisk och utvecklas ständigt för att bättre möta dagens och framtidens utmaningar. Radiologin är lokaliserad till Sahlgrenska-, Östra- och Mölndals sjukhus men ingår i ett gemensamt verksamhetsområde för att främja samarbete.
Thoraxradiologi är en av sju sektioner på Radiologi Sahlgrenska. Uppdraget är att bedriva avancerad radiologi inom hela hjärta, kärl och lungområdet inklusive biopsiverksamhet. Det sker nu en snabb utveckling inom hjärtdiagnostiken både med datortomografi och MR. Grundutbildning för läkare och röntgensjuksköterskor bedrivs, liksom ST- och subspecialiseringsutbildning för läkare.
Om arbetet
Som sektionschef är du direkt underställd verksamhetschefen för Radiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och du ingår i verksamhetsledningen.
Du har personalansvar för cirka 16 specialistläkare och har ansvar för att de utvecklas i enlighet med verksamhetens behov av kompetens och individens önskemål. Din uppgift är att vara medicinskt ansvarig, leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med vårdenhetschefen för Thoraxradiologi samt övriga chefer inom Radiologi SU.
Alla chefer förväntas också utföra övergripande strategiska och operativa arbetsuppgifter inom något av våra gemensamma områden som till exempel forskning, investeringar, patientsäkerhet, kompetensutveckling, kommunikation eller produktion.
Sektionen erbjuder utöver ordinarie ST-placeringar även fördjupning inom thoraxradiologi för ST läkare och subspecialisering för specialister. Till sin hjälp har sektionschefer vårdenhetsöverläkare med ansvar för modaliteter till exempel datortomografi och magnetisk resonanstomografi.
Du har arbetsmiljö- och ekonomiansvar för sektionen samt ett ansvar att främja forskning och driva utvecklings- och kvalitetsfrågor för din arbetsgrupp. Som sektionschef förväntas du välja samarbetsformer enligt sjukhusets samverkansavtal. Till ditt stöd finns stabsfunktioner för verksamhetsområdes gemensamma frågor inom bland annat ekonomi och HR.
Kliniskt arbete ingår i tjänsten.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning inom grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig som är specialistkompetent radiolog. Erfarenhet från tidigare arbetsledning och/eller forskning är meriterande. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
Som person ska du vara trygg, stabil och flexibel i din yrkesroll vilket krävs för att kunna fatta beslut i ett varierande tempo. Du tycker om att samarbeta, kommunicera och vara kreativ vilket är en stor del av arbetet inom radiologin då du har mycket kontakter med olika samarbetspartners inom sjukhuset.
Du uppskattar att leda individer och team samt att arbeta för kontinuerlig utveckling av verksamheten. För att lyckas i tjänsten krävs att du har goda ledaregenskaper och driv. Du bör vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga och förmåga att entusiasmera medarbetarna. Du har förmågan att skapa engagemang och delaktighet samt bygga relationer och vara lyhörd för verksamheternas behov.
Utgångspunkt kommer även tas i Västra Götalandsregionens chefskriterier.
Om rekryteringsprocessen
Intervjuer planeras till v.41 och 42. Intervjuer med personalorganisationer planeras till 2025-10-17. I denna rekrytering kommer rekryteringstester att tillämpas som en del i urvalet. Testerna kommer att genomföras på ett så kallat Assessment center, vilket är bokat v.45.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
