Sektionschef IT-Serviceteam Södra
Kriminalvården / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Malmö
, Trelleborg
, Helsingborg
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Vi söker nu en sektionschef för IT-Serviceteam Södra med placering vid regionkontoret i Malmö.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef för IT-Serviceteam Södra får du ett helhetsansvar för personal, verksamhet och budget. Du leder en sektion med cirka 50 medarbetare genom tre gruppchefer och rapporterar till enhetschefen. Du ingår i enhetens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för verksamhetens utveckling, leverans och långsiktiga inriktning.
Du leder genom gruppcheferna och arbetar aktivt med att utveckla ledarskap, kompetens och arbetssätt. Du driver förändringsarbete, skapar struktur och tydlighet samt säkerställer att sektionen levererar med hög kvalitet och effektivitet.
Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
skapa förutsättningar för att öka verksamhetens produktivitet och effektivitet samt bidra till visionen Bättre ut
säkerställa en verksamhetsnära leverans av IT-service och användarstöd med hög kvalitet
utveckla sektionens arbetssätt, kompetens och leveransförmåga
driva förändrings- och utvecklingsinitiativ inom det egna ansvarsområdet och tillsammans med övriga delar av IT-avdelningen
ansvara för sektionens personal, verksamhet och ekonomi
Distansarbete erbjuds mindre del av arbetstiden, förtroendearbetstid tillämpas. Kvalifikationer
Som chef i Kriminalvården förväntas du skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du ser dina medarbetare och chefer som verksamhetens viktigaste resurs och arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö där människor utvecklas och trivs. Du är tydlig i ditt ledarskap, har förmåga att skapa förtroende och kan balansera verksamhetens behov med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Du är kommunikativ, relationsskapande och trygg att leda genom andra. Du tillämpar tillitsbaserat ledarskap där utveckling, lärande och samarbete är naturliga delar av vardagen. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning företrädesvis inom systemvetenskap, högskole- eller civilingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
Dokumenterad ledarskapsutbildning
Flerårig erfarenhet av chefsuppdrag med personal-, verksamhets- och budgetansvar
Flerårig erfarenhet av att leda genom andra chefer
Erfarenhet av att arbeta i större organisation med många intressenter och komplexa beroenden
Erfarenhet av att leda verksamheter genom förändring, utveckling och tillväxt
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, processer och organisation för att skapa ökad kvalitet och effektivitet
God kunskap om verksamhetsstyrning och förändringsledning.
God förmåga att omsätta mål och strategier till konkreta aktiviteter och resultat
Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och god förmåga att i tal och skrift på engelska
Det är även meriterande med:
Utbildning inom förändringsledning, verksamhetsutveckling eller projektledning
Utbildning inom IT Service Management, ITIL eller motsvarande ramverk
Erfarenhet av IT-service, IT-support eller annan verksamhetsnära IT-verksamhet
Erfarenhet av att leda verksamheter med ansvar för service- eller tjänsteleverans
Erfarenhet från offentlig verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att leda verksamhet med geografiskt spridda medarbetare
Erfarenhet av förändringsarbete inom en växande organisation
Kunskap om projekt- och portföljstyrning
Kunskap om förvaltningsstyrning i större organisation Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för IT servicecenter, Sektionen för IT serviceteam Kontakt
Angelica Oxenby (Saco-S) angelica.oxenby@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
10000006