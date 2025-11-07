Sektionschef Företagsavdelningen
2025-11-07
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Brinner du för att leda och motivera medarbetare genom ett coachande förhållningssätt?
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad sektionschef till enheten gemensamma funktioner.
Företagsavdelningen har ett samlat ansvar för de processer och tjänster som stödjer företagaren, allt ifrån att starta företag, till att uppdatera information och hantera förändringar under företagets gång.
Enheten för gemensamma funktioner består av två sektioner med medarbetare som leds av en sektionschef. Enheten arbetar för att förenkla och leverera service med hög kvalitet och ansvarar för Bolagsverkets generella ärendeprocess, inkommande och utgående posthantering och diarieföring av ärenden, för registratorsfunktionen, arkivfunktionen och Bolagsverkets kundservice. Den nu aktuella sektionen ansvarar för inkommande och utgående post, skanning och diarieföring samt med handläggning av vissa ärendetyper inom avdelningen. Sektionen har idag 21 medarbetare.
Som sektionschef har du ett helhetsansvar för både verksamhet och personal inom sektionen. Du ansvarar för sektionens produktion, kompetens och kvalitet och dina medarbetares arbetsmiljö. Du leder och utvecklar sektionens arbete med fokus på produktion, kompetensförsörjning, kvalitet och en god arbetsmiljö genom ett närvarande och coachande ledarskap. Du har en nära dialog med dina medarbetare som du tillsammans med driver utveckling av metoder och arbetssätt för ökad effektivitet och för att stärka verksamheten. Tillsammans skapar ni en effektiv och kvalitativ verksamhet som präglas av god service och hög kundnöjdhet.
Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp som består av en annan sektionschef, kundservicekoordinator, verksamhetsanalytiker och verksamhetsutvecklare. Som medlem i ledningsgruppen bidrar du till utveckling inom enhetens verksamhetsområden.
Som vår nya sektionschef kommer du bland annat att:
* Företräda myndigheten som arbetsgivare och ansvara för att uppdraget utförs i enlighet med styrningen från riksdag och regering samt den internt beslutade styrningen
* Ha verksamhets- och personalansvar för sektionens medarbetare
* Med ett närvarande ledarskap planera, följa upp och kommunicera uppdraget för att nå önskade resultat
* Leda, coacha och motivera medarbetare
* Arbeta aktivt för en god arbetsmiljö
* Driva utveckling med fokus på ständiga förbättringar
* Bidra aktivt till att enhetsledningen når sina mål och levererar enligt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* slutförd gymnasieutbildning
* minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat som chef med personalansvar den senaste femårsperioden
* aktuell och relevant erfarenhet av arbete som chef i en produktionsintensiv verksamhet
* mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och god förståelse i engelska.
Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten, till exempel coachutbildning.
Som person och ledare är du resultatorienterad och har ett coachande förhållningssätt. Du sätter upp mål för dig själv och ditt team, där ni arbetar tillsammans för att nå dem, och du har förmågan att anpassa inriktningen när målen förändras. Du leder med fokus på gemensamma mål, där gruppens framgång alltid går före det egna. Du är trygg i ditt ledarskap och leder, motiverar och coachar andra på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet, samtidigt som du tydligt fördelar ansvar, ger mandat och har mod att fatta beslut.
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med vår ledarskapspolicy. Chefer på Bolagsverket:
* beaktar helheten
* agerar medvetet i vardagen
* kommunicerar kontinuerligt
* skapar förutsättningar
Utifrån verksamhetens krav och behov erbjuder Bolagsverket medarbetare möjlighet att arbeta på distans.
Vill du bli vår nya kollega? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba med oss: https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vierbjuder.5080.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 4418/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, Företagsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Malin Staaf 060-18 41 29 Jobbnummer
9592853