Sektionschef Elmarknadsimplementering
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Var med och forma framtidens elmarknad!
Vill du ta en central roll i utvecklingen av Sveriges elmarknad i en tid av snabb förändring? Som sektionschef för Elmarknadsimplementering får du möjlighet att leda en nyetablerad sektion och bidra till en verksamhet som är avgörande i energiomställningen. Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
I samband med en omorganisation inom division System 1 februari 2026 inrättades en ny sektion, Elmarknadsimplementering, och rollen som sektionschef inrättats. Sektionen har ett omfattande uppdrag och ansvarar för IT-nära verksamhetsutveckling och förvaltning inom elmarknad och balansering, energiavräkning samt data- och informationsstyrning.
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens enhetschefer samt direktrapporterande medarbetare. I uppdraget ingår att på en övergripande nivå sätta riktning, följa upp verksamheten och skapa goda förutsättningar för dina chefer och medarbetare genom tydlig delegering av ansvar och arbetsuppgifter.
Eftersom Elmarknadsimplementering är en nyetablerad sektion får du dessutom möjlighet att vara med och forma både arbetssätt, struktur och kultur med målet att skapa en effektiv verksamhet och en hållbar arbetsmiljö.
Elmarknaden genomgår betydande förändringar i och med elektrifieringen och energiomställningen. Svenska kraftnät har en central roll i denna utveckling, vilket ställer höga krav på fortsatt utveckling och ett aktivt samspel med omvärlden. Som sektionschef för Elmarknadsimplementering har du ett viktigt ansvar att bidra i detta arbete.
Sektion Elmarknadsimplementering består av fyra enheter och samlar ansvaret för IT-nära implementering och förvaltning av marknadslösningar vilka är komplexa och omfattar flera tidsramar, aktörsroller och IT-system. Ansvaret för IT-nära verksamhetsutveckling och förvaltning sträcker sig från dagenföre-/intradag-/balansmarknaderna till drift och avräkning.
Sektionen samlar även ansvaret för kravställning och uppföljning av externa IT-nära marknadslösningar och leverantörer. Vidare ansvarar sektionen för Svenska kraftnäts avräkning, de centrala intäktsprocesserna för Svenska kraftnät. Avdelningens projektledare, processledare, controller och verksamhetssamordnare är organiserade på sektionen. Sektionen har det samlade ansvaret för avdelningens data- och informationsstyrning.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg och stabil ledare som kan hantera förändring i en verksamhet med höga krav på struktur och precision. Du fattar välgrundade beslut och driver arbetet framåt med fokus på både leverans, kostnad och utveckling. Genom tydlig kommunikation och god samverkan skapar du förutsättningar för ett effektivt samarbete. Du tar ansvar för helheten, håller dig själv och andra ansvariga och ger vägledning som bidrar till både stabilitet och kontinuerlig utveckling i organisationen.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Examen som Civilingenjör, Civilekonom eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Minst tio års relevant arbetslivserfarenhet av elmarknadsfrågor
Minst fem års aktuell chefserfarenhet inkluderat personal- och budgetansvar
Erfarenhet av att leda andra chefer
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Flera års erfarenhet från projekt- och styrgruppsarbete
Erfarenhet av verksamhetsnära IT-utveckling
Erfarenheter av nordiskt och europeiskt elmarknadsarbete
Erfarenhet av ansvar över effektiviserings- och processarbete
Erfarenhet av arbete inom myndighet/statlig förvaltning.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete 20-50 %, som chef förväntas du vara på plats stor del av din tid.
Resor förekommer i denna tjänst.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026. Vid din ansökan kommer du att besvara ett antal frågor istället för att bifoga ett personligt brev. Vi behöver endast ditt CV.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
I denna rekryteringsprocess tillämpas testerhttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Malin Stridh, rekryterande chef, 010 475 84 11
AnnSophie Doverlind, rekryterare, 010 475 80 07
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Eftersom det är semestertider rekommenderar vi dig att maila så kan vi ringa upp. Du når oss via e-post: fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9999227