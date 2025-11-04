Sektionschef drift och underhåll inriktning mark
2025-11-04
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Inom stadsmiljöavdelningen arbetar vi för att hålla en god service gentemot våra medborgare, verksamhetsutövare och besökare i kommunen.
Nu söker vi en sektionschef till stadsmiljöavdelningens drift & underhållenhet, till en ny arbetsgrupp med uppdrag att sköta utemiljön kring de kommunala fastigheterna. I dag är vi totalt 40 personer som arbetar på drift och underhållenheten fördelat på tre sektioner. Med den nya sektionen blir vi fyra sektioner, där du tillsammans med tre chefskollegor, enhetschef och medarbetare driver verksamheten med kvalitet mot uppsatta mål. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef inom enhet drift och underhåll, är det ditt uppdrag att leda, fördela och följa upp arbetet inom den egna sektionen avseende skötsel av utemiljöer kring de kommunala fastigheterna som skolor, förskolor och äldreboende i Trelleborgs kommun.
Som sektionschef har du budgetansvar, ekonomisk uppföljning-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du kommer även att ansvara för sektionens utvecklings- och kvalitetsarbete samt planering och ledning av arbetet både på kort och lång sikt. I ditt ansvar ingår också inköp av material och planering av maskininköp. Du kommer att ha kontakt med våra entreprenörer och våra verksamheter bland annat genom vårt ärendesystem.
Du kan komma att ingå i beredskapen för förvaltningens verksamheter.
Är du en driven, engagerad chef och ledare som vill vara med att leda och utveckla arbetet i vår nya sektion på drift och underhållenheten, kan du vara den vi söker.
Vi ser nu fram emot att få ta emot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning samt två års yrkeserfarenhet som är relevant för området drift- och underhåll. Vi vill också att du har yrkeserfarenhet som chef- och ledare där personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar har ingått. Tjänsten kräver också att du haft yrkeserfarenhet planering, uppföljning och utveckling av drift och underhållsarbete inom storskalig utemiljö.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Det är meriterande om du har en arbetsmiljöutbildning som är kopplad till verksamhet inom drift och underhåll, dokumenterad trädkunskap, växtkännedom och maskinkunskap. Det är också meriterande om du har yrkeserfarenhet från arbete inom en politiskt styrd en organisation
Som chef och ledare är du skicklig på att leda, involvera och engagera dina medarbetare för att nå målen för verksamheten. Samtidigt är du en person med stor förmåga att motivera, stötta och skapa möjligheter till utveckling för såväl medarbetare som verksamhet.
Som person är du lyhörd, tydlig och kommunikativ. Din kommunikativa förmåga är mycket god och som du medvetet använder i ditt chefs- och ledarskap. Du är strukturerad med förmågan att arbeta med framförhållning och självständigt prioritera och växla mellan olika arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du är nyfiken, driven och handlingskraftig.
Du är en god förebild och ambassadör för Trelleborgs kommun samt bidrar aktivt till ett bra arbetsklimat och en verksamhet med medborgaren i fokus.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförv. Stadsmiljöavd. Drift/underhåll
Björn Engqvist 0723686307
9588940