Sektionschef Besiktningsadministratörer - Göteborg

Vill du leda en nationell administrativ funktion med tydligt ansvar för struktur, kvalitet och effektivitet? Vi söker nu en Sektionschef inom administrationen för Besiktningsadministratörerna.
Om rollen
Som Sektionschef leder du sektionen Besiktningsadministratörer, en administrativ funktion som stödjer besiktningar av lyft och tryckobjekt i hela landet. Sektionen består av 11 medarbetare både lokalt och på distans.
Sektionen ansvarar för den administrativa hanteringen inför och efter besiktningar av lyft och tryckobjekt, detta innebär registervård och uppdatering av kund och objektsdata, administration av kundavtal, hantering och kontroll av leverantörsfakturor samt kontroll av produktionens tidrapporter. Enheten ger även administrativt stöd till produktionen vid revisionsstopp hos kund.
Rollen är både operativ och strategisk, du är delaktig i det dagliga arbetet och behöver ha god förståelse för faktureringsprocesser, både för löpande uppdrag och större projekt. En viktig del av uppdraget är att utveckla struktur och arbetssätt för att stärka effektiviteten.
Du har resultat och personalansvar och följer upp leverans, kvalitet och arbetssätt. Rollen rapporterar till administrativ chef.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tagit dina första steg i ledarrollen och nu vill ta fullt ansvar för en egen verksamhet. Du kan ha arbetat som teamledare, projektledare eller haft ett informellt ledaransvar och är redo att stå på egna ben med personalansvar.
Du har ett genuint intresse för människor och trivs med att arbeta nära verksamheten, där du stöttar i operativa frågor och bidrar till att utveckla arbetssätt. Det är viktigt att du klargör förväntningar, följer upp och säkerställer att beslut och arbetssätt omsätts i praktiken. Du skapar ett arbetsklimat där återkoppling och förbättringsförslag är en naturlig del av vardagen.
Rollen innebär många kontaktytor vilket medför att du behöver vara trygg, ha god fingertoppskänsla och kan anpassa din kommunikation efter situation och mottagare. Du är lösningsorienterad och har förmåga att skapa samsyn även när perspektiven skiljer sig åt.
Du har erfarenhet av administrativt arbete och har lätt att se hur arbetsflöden hänger ihop samt identifiera var arbetssätt kan effektiviseras. Du har god systemvana, goda kunskaper i Excel och sätter dig snabbt in i nya verktyg. Erfarenhet av Salesforce, Visma PX eller liknande system är meriterande. Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration eller motsvarande är meriterande
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Har du frågor om tjänsten så kontakta Christer Blomquist, kontaktuppgifter nedan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktperson
Christer Blomquist christer.blomquist@dekra.com
