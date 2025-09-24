Sektionschef anläggning
För dig som vill anta en utmaning som chef och vara med i utvecklingen av våra investeringsprojekt erbjuder vi inom enhet Anläggning en spännande chefsroll!
Dina arbetsuppgifter
Enheten Anläggning består av sju sektioner med huvudansvar att ge specialiststöd inom teknikområdena bergteknik, hydrogeologi, byggnadsverk, geoteknik och geodetisk mätningsteknik till våra investeringsprojekt, såväl mindre projekt som våra största mångmiljardprojekt. Vi hoppas att just du vill bli vår nya sektionschef för Anläggning!
Som sektionschef på enheten Anläggning är du första linjens chef med personal- och budgetansvar för ett 20-tal medarbetare med placering i Luleå, Umeå, Härnösand och Sundsvall. I chefsrollen ser vi att du är en chef som drivs av att skapa förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. Du sporras av att utveckla och stötta medarbetare genom ett tydligt och coachande ledarskap.
Du rapporterar till enhetschefen och är en viktig del av enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med sex andra sektionschefer aktivt bidrar till att verksamheten når sina mål och leveranser. Som sektionschef hanterar du en stor spännvidd av operativa och strategiska frågor. Du arbetar i en matrisorganisation där rätt person med rätt kompetens bidrar till våra projekt för att skapa största möjliga samhällsnytta. Detta innebär för dig som blivande chef många utvecklande samarbetsytor med projekt och program.
Trafikverket är en modern arbetsgivare där möten ofta sker i digital miljö. Att kunna bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är ett måste i en verksamhet som vår. Du leder sektionen genom starkt personalengagemang, öppenhet, samarbete och samverkan med medarbetarna, chefskollegor och andra samarbetsytor både internt och externt samt med en nyfikenhet och drivkraft kring förbättringsarbete. Du arbetar proaktivt och bidrar till att utveckla sektionens verksamhet och kompetensförsörjning. Du blir en viktig del i det som är kärnan i vårt uppdrag.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post. Vi använder främst mejl (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla gärna din inkorg och även SPAM/skräppost regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss. På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utveckling framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, kommunicera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Rollen ställer stora krav på ett strukturerat arbetssätt samt en analytisk förmåga som innebär att du har en helhetssyn och ser samband i komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som har:
civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnadsteknik alternativt annan likvärdig utbildning som vi tillsammans med aktuell och relevant erfarenhet bedömer som likvärdig
aktuell chefserfarenhet där personalansvar ingått
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
några års arbetslivserfarenhet av ett eller flera av enhetens teknikområden (bergteknik, hydrogeologi, byggnadsverk, geoteknik och geodetisk mätningsteknik)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Individuell lönesättning
