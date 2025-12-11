Security Officer
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Som Security officer kommer du bli en del av ett härligt team där säkerhet och service står i centrum. Denna tjänst är ett vikariat och är baserad på vårt kontor i Kallebäck.
Som vikarierande Security officer kombinerar du administrativa uppgifter med säkerhetsstöd till verksamheten. Det administrativa arbetet avser hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I säkerhetsstödet tillhandahåller vi support och vägledning till övriga avdelningar i olika typer av säkerhetsfrågor. Det är ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Arbetet innebär ett nära samarbete med verksamheten i Göteborg men också med verksamhet och kollegor på andra orter. Just nu befinner sig vår avdelning i en spännande utvecklingsfas. Vi ser över våra arbetssätt och arbetar på nya effektiva rutiner, bland annat med fokus på digitalisering. Det är en rolig resa där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka - och du är välkommen att vara en del av det!
Din profil
Du är en social person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du arbetar nära dina kollegor. Du uppskattar en omväxlande vardag där du både får samarbeta med andra och ta ansvar för egna projekt. Struktur och noggrannhet är viktiga för dig, och du ser till att alltid följa gällande krav och riktlinjer. Du är serviceinriktad och tycker om att interagera med människor samtidigt som du värdesätter att leverera högkvalitativt arbete.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Minimum gymnasial utbildning
• Behärska svenska och engelska flytande, i tal och skrift
• Erfarenhet av administrativt arbete
• God systemvana
Meriterande
• Utbildning inom Säkerhetsskydd
• Utbildning inom Signalskydd
• Servicearbete
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Som vikarierande Security Officer blir du en del av ett engagerat team bestående av 7 kollegor som arbetar på våra kontor i Kallebäck, Solna och Järfälla. Vi samarbetar tätt mellan kontoren och träffas några gånger per år för uppskattade teamdagar. Vi värdesätter vår gemenskap och hjälper varandra att lyckas!
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
