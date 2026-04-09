Second Screener till DSV Road
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett uppdrag där du kan kombinera dina studier med samhällsviktiga insatser? Vill du vara en del av arbetet som främjar fred, säkerhet och mänskliga rättigheter? Då har vi tjänsten för dig!
Om DSV Road:
För DSV är medarbetaren en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Hos DSV Road blir du en del av en global transport- och logistikverksamhet där du, tillsammans med tusentals kollegor världen över, bidrar till en samhällsviktig funktion. DSV Road erbjuder effektiva och flexibla vägtransportlösningar inom både inrikes och internationell trafik, med fokus på kvalitet, hållbarhet och kundanpassade logistiklösningar.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
I en tid av globala utmaningar är det mer avgörande än någonsin att säkra vår gemensamma säkerhet, både på individ- och organisationsnivå. Vi letar därför efter dig som vill spela en betydelsefull roll i DSV Roads arbete med att öka säkerheten, både nationellt och internationellt. DSV Road satsar nu på att etablera en central Second Screening-funktion för hela Norden med placering i Göteborg, Mölndalsvägen 83. Där får du en unik möjlighet att tillsammans med dina kollegor vara en del av uppbyggnaden av detta team och arbetssätt.
Som Second Screener kommer du att ansvara för hanteringen av screening mot sanktionslistor. Listorna består av individer, företag eller länder som är begränsade eller straffade av regeringar eller internationella organ. Dessa restriktioner kan inkludera ekonomiska begränsningar, handelsrestriktioner, förbud mot vissa typer av gods eller liknande. Internationella sanktioner är ett viktigt instrument för att trygga fred och säkerhet samt för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Som Second Screener ansvarar du över att göra en djupare efterforskning huruvida ett företag bör stoppas eller inte enligt sanktionslistorna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Arbete i screeningsystemet och åtgärder vid potentiella matchningar
Undersöka och kontrollera företag för att säkerställa felaktig eller potentiell matchning
Söka efter ytterligare information om företag för att mer noggrant bedöma om de finns med på sanktionslistan eller inte
Stoppa försändelsen vid matchning genom att kontakta aktuell avdelning/funktion
Dokumentation av genomförd screening
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult på DSV Road. Tjänsten passar dig som studerar och har minst ett år kvar på studierna. Tjänsten planerar att starta omgående, det kommer även innebära arbete under sommaren.
Arbetstiderna är förlagda mellan 08:00 - 17:00 måndag - fredag
Du kommer att jobba 2-4 arbetspass/vecka som kan variera mellan 4-8h
Arbetspassen kommer både vara schemalagda och bokas in med kort varsel
Tjänsten inleds med en omfattande introduktion och utbildning för att förse dig med de verktyg du behöver för att lyckas i rollen
Placering är på DSV Roads kontor i Göteborg
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar en eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom logistik, ekonomi och/eller juridik
Har minst 1 år kvar på studierna
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har goda datorkunskaper och lätt för att sätta dig in i nya affärssystem
Meriterande är:
Språkkunskaper i finska, danska och/eller norska
Tidigare jobbat i transportsystem
För att lyckas och trivas i tjänsten ser vi att du är noggrann och mån om att ditt arbete håller hög kvalité. Med din förmåga att lösa problem kan du beskrivas som en detektiv, där du på analytiskt sätt tar dig fram till kärnan. Vidare äger du ansvar över dina arbetsuppgifter och prestation likväl som du är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta med andra.
Känner du igen dig i beskrivningen? Sök redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Mölndalsvägen 83 (visa karta
)
412 85 GÖTEBORG
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com
9845876