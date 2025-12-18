Scrum Master
2025-12-18
Vill du arbeta i en central roll där du stöttar team att växa, utvecklas och leverera värde i en komplex IT-miljö? Vi söker nu en Scrum Master till vår Plattform- & Infrastrukturenhet.
Här blir du en del av ett agilt tåg inom SAFe-ramverket och får möjlighet att leda två team med erfarna systemspecialister och utvecklare som är helt avgörande för vår plattformsleverans.
Om jobbet
Som Scrum Master i vårt tåg Tvärbanan får du en viktig funktion i att skapa förutsättningar för stabil och säker IT-produktion kopplat till bl a våra integrations-, logg- och monitoreringsplattformar. Du arbetar tätt tillsammans med teamens produktägare, aktivitetsledare (Epic Owner) samt Release Train Engineer (RTE), och har ett nära samarbete både inom och mellan team-och även över tågets gränser.
Din uppgift är att coacha team och individer, driva teamutveckling och bidra till ett lärande agilt förhållningssätt. Du balanserar ditt ledarskap mellan att vägleda, avlasta och stärka teamens förmåga till självorganisation.
Vi erbjuder en miljö där utveckling värderas högt-hos oss är det självklart att medarbetare som vill bredda sin kompetens får möjlighet att göra det.
Dina huvuduppgifter
- Stötta team i det dagliga arbetet och följa upp pågående aktiviteter
- Identifiera, hantera och synliggöra hinder som påverkar flöde och leverans
- Coacha team och individer i samarbete, ansvarstagande och effektivt arbetssätt
- Visualisera och rapportera teams progress till relevanta intressenter
- Facilitera möten som PI-planeringar, daily standups, demos och retrospektiv
- Planera och koordinera vad som ska visas upp efter sprintar eller intervall
- Bidra aktivt till att vidareutveckla det agila arbetssättet i team och inom tåget
- Tillsammans med produktägare säkerställa tydliga och överblickbara prioriteringar
Anordna och driva teamdagar tillsammans med produktägare
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom agil metodik/ramverk så som Scrum, Lean, Kanban, SAFe, LeSS eller liknande
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete i lean agila roller, exemplevis Scrum Master eller Agil Coach, gärna med erfarenhet inom IT-operation / IT-produktionsmiljöer
- Erfarenhet av SAFe, förståelse för ramverket och hur rollen fungerar i en storskalig kontext
- Erfarenhet av Jira eller annat verktyg för ärendehantering
Det är meriterande om du har
- Mer än tre års dokumenterad erfarenhet i rollen som Scrum Master av att hantera agila team i storskalig agil miljö
- Certifiering som Scrum Master
- Eftergymnasial utbildning inom teknik
- Erfarenhet av drift och IT-infrastruktur
Du är en strukturerad person som skapar ordning och tydlighet i processer utan att tappa flexibilitet eller lyhördhet för teamets behov. Du har en empatisk och teamorienterad framtoning och förstår både individers och gruppers olika förutsättningar, vilket gör att du kan stötta och utveckla samarbetet på ett naturligt sätt. Som lösningsorienterad bidrar du med ett pragmatiskt förhållningssätt och driver förändringsarbete som skapar ett positivt och konstruktivt arbetsklimat. Dessutom är du kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att göra komplexa frågor begripliga och engagerande för olika målgrupper.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
