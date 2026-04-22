Screenprinter
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Erfaren screentryckare till spännande uppdrag inom framtidsbranch
Är du en noggrann screentryckare som trivs i en strukturerad industriell miljö? Vill du arbeta med innovativ teknik i en växande bransch? Vi på Randstad söker nu en driven konsult för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder som ligger i framkant av teknikutvecklingen
Ansvarsområden
Som screentryckare hos vår kund spelar du en avgörande roll i produktionen av högkvalitativa tryck på tekniskt avancerade produkter. Här handlar det inte bara om hantverket bakom ett bra tryck, utan också om att verka i en modern, industriell miljö där effektivitet och ordning är ledord.
Vi lägger stort fokus på LEAN-processer och 5S, vilket innebär att du förväntas bidra till en organiserad, säker och effektiv arbetsplats.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift och övervakning av tryckpressar (erfarenhet av Sakurai är starkt meriterande).
Inställning, kalibrering och färgjustering för att säkerställa högsta kvalitet.
Materialhantering och förberedelse av produktion.
Noggrann kvalitetskontroll av färg, mönsterpassning och slutresultat.
Löpande underhåll och rengöring av maskiner i enlighet med 5S-standard.
Felsökning vid driftstörningar och samarbete med tekniker.
Aktivt deltagande i förbättringsarbete enligt LEAN-principer.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en ansvarstagande person med ett skarpt öga för detaljer. Du trivs i ett högt tempo och har en positiv inställning till tekniska utmaningar.
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet från tryckeribranschen och/eller relevant utbildning.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, då du behöver kunna tolka teknisk dokumentation.
Erfarenhet av eller förståelse för industriellt arbete (gärna LEAN/5S).
Meriterande:
Erfarenhet av tryckpressar från Sakurai.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
114 28 STOCKHOLM
