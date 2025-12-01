Scientist - Specialist in LC-MS

Qrios AB / Kemistjobb / Stockholm
2025-12-01


Join QRIOS and take the next step in your scientific career!
We are now looking for a Consultant Scientist specialized in LC-MS for a long-term assignment at a leading pharmaceutical company in Stockholm.

In this role, you will focus on protein characterization, peptide mapping, and quantification of small molecules using LC-MS (Waters instruments).

You hold at least a Master's degree with solid laboratory experience, or you are a recent PhD graduate or postdoc in a relevant field.

You will become part of a research team of experienced scientists, contributing to high-quality experimental work and continuous scientific development.

Location: Stockholm
Start: January 2026
Duration: Long-term assignment

