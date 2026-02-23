School Librarian
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Är du den legitimerad skolbibliotekarie som kan inspirera våra elever på IES Solna?
Din roll hos oss
Tjänsten innebär i huvudsak arbete med läsning och läsfrämjande, språkutveckling, medie- och informationskunnighet. Uppdraget innebär också att uthålligt, systematiskt och i linje med forskning och skolans styrdokument, förflytta synen på skolbiblioteket som en fysisk plats till att vara hela skolans angelägenhet och ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka elevernas måluppfyllelse.
Som person är du driven och utvecklingsinriktad. Du är utåtriktad och kan möta både elever och kollegor på ett lösningsinriktat och positivt sätt. Du är mycket trygg i mötet med elever i alla åldrar och trivs med att undervisa grupper eller klasser på egen hand. För att lyckas i din roll behöver du kunna ta initiativ och utefter behov och situation, arbeta självständigt eller tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering då det är viktigt för oss att du passar in i vårt team.
Vem är du?
• Du pluggar eller har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
• Meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie i grundskola
• Du har goda kunskaper i litteratur och informationssökning, GDPR och integritet vid hantering av användardata.
• Du har förståelse för skolans läroplan och hur biblioteket kan stötta elevernas lärande
• Du formulerar dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska samt har hög digital kompetens
• Du har även en god pedagogisk förmåga där du har förståelse för hur elever tar till sig kunskap och deras olika förutsättningarPå IES Solna blir du en del av en dynamisk och internationell arbetsmiljö där professionalism och engagemang värderas högt. Vi erbjuder en varierad och ansvarsfull roll där du får möjlighet att bidra till skolans dagliga drift och utveckling.
Rekryteringen sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För att arbeta hos oss krävs att du ska ha fyllt 18 år och du behöver ett utdrag ur belastningsregister
