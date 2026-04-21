Senior Android-utvecklare till världsledande fordonskoncern i Göteborg
2026-04-21
Vill du arbeta i teknikens framkant och utveckla Android-applikationer som används över hela världen? Vi söker nu en passionerad Android Software Developer (Specialist) för ett spännande uppdrag hos en av Göteborgs mest attraktiva arbetsgivare inom transportsektorn!
Här får du chansen att arbeta i en global miljö där vi tillsammans med stora tech-partners levererar lösningar i världsklass. Vi designar och bygger nya funktioner som förbättrar prestanda och användarupplevelse för miljontals användare globalt.
Om rollen
Som en del av ett agilt team ansvarar du för hela mjukvarulivscykeln - från design och utveckling av nya funktioner till att säkra leveranser i produktion.
Designa och bygga avancerade Android-applikationer och tjänster.
Säkerställa hög kvalitet genom automatiserad enhetstestning, integrations- och systemtester.
Dokumentera och kommunicera komplexa tekniska lösningar på ett begripligt sätt.
Driva innovation och ständiga förbättringar inom teamets ansvarsområde.
Vem är du?
Vi söker dig som är en social, trygg och engagerad utvecklare med en stark inre drivkraft. Du trivs med att inspirera andra och har en passion för ny teknik och innovation.
Krav för tjänsten:
Utbildning: Examen inom datavetenskap, mjukvaruteknik, elektronik eller motsvarande.
Erfarenhet: Minst 8 års professionell erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Teknik: Djup kunskap i Java/Kotlin och Androids designmönster.
Verktyg: Vana av att arbeta med Git, Jenkins, Jira och Artifactory.
Kvalitet: Expertis inom automatiserad testning (Unit, Integration, System).
Meriterande: Erfarenhet av Radio- och Media-applikationer.
Vi erbjuder:
Ett uppdrag i en öppen och inkluderande kultur med stora utvecklingsmöjligheter.
Arbete med den senaste tekniken i ett kompetent team.
En roll där din passion för Android-utveckling verkligen gör skillnad.
Praktisk information
Plats: Göteborg.
Startdatum: 2026-05-04.
Slutdatum: 2026-10-16.
Är du den specialist vi söker? Skicka in din ansökan idag och bli en del av ett team som formar framtidens digitala lösningar inom transport och infrastruktur! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "mjukvaruutveckalare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
