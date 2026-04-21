Interimschef - Beredskaps- och säkerhetschef
Vi söker en Interimschef till en kommun i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag som förväntas pågå till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är på 75-100%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att tillfälligt leda en enhet inom civil beredskap med fullt ansvar för personal, budget och verksamhet. Uppdraget kombinerar strategisk styrning och utveckling med operativ hantering av löpande ärenden, akuta situationer och samordning både internt och externt. Fokus ligger på att säkerställa kontinuitet, vidareutveckla arbetssätt och stärka organisationens förmåga inom civil beredskap, säkerhet samt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Arbetslednings-, personal-, budget- och verksamhetsansvar inklusive planering, prioritering, uppföljning samt introduktion av nyanställda och tydlig rollfördelning
Vidmakthålla och utveckla styrdokument, planer och rutiner samt säkerställa behov av strategiska beslut och övergripande inriktning/samordning inom civil beredskap
Leda och samordna prioriterat utvecklingsarbete utifrån verksamhetsplan, RSA och säkerhetsskyddsplan
Ansvara för TiB-organisationen samt säkerställa händelsehantering (eskalering, lägesbilder, rapportering) och stöd vid uppkomna frågor inom säkerhetsområdet
Säkerställa samverkansformer, lägesbildsarbete samt strategisk inriktning och samordning inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Ansvara för avtal med väktarbolag samt hotbildsbedömningar, särskilt kopplat till förtroendevalda
Säkerställa ett effektivt ärendeflöde inklusive beslutsunderlag, dokumentation och nämndhandlingar
Säkerställa representation i samverkansforum, informationsdelning samt stärka det geografiska områdesansvaret
Leda och genomföra arbete enligt utbildnings- och övningsplan samt delta i verksamhetsuppföljning
Hantera löpande frågor såsom stöd till verksamheter, dialog med politik, akuta ärenden, remisser, yttranden, koordinering samt stöd till chefer och nyckelpersoner
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst åtta (8) års sammantagen erfarenhet av arbetsledande befattning med fullständigt personal-, budget- och verksamhetsansvar i kommunal verksamhet.
Minst fem (5) års sammantagen erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom civil beredskap, med minst en del av erfarenheten från kommunal eller regional nivå.
Erfarenhet av rollen som säkerhetsskyddschef eller ställföreträdande säkerhetsskyddschef inklusive faktiskt ansvar för sakfrågan.
Dokumenterad kompetens inom arbetsmiljölagens krav samt erfarenhet av att tillämpa dessa i säkerhetsrelaterade processer, exempelvis hot och våld, otillåten påverkan och välfärdsbrott.
Dokumenterad erfarenhet av uppdrag med ansvar för och mandat att leda förändring eller uppbyggnad av verksamhet.
Kunskap om stabsarbete och erfarenhet av att utbilda i stabsmetodik.
Mycket god svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att författa strategiska dokument, exempelvis beslutsPM och tjänsteskrivelser.
Möjlighet till regelbunden fysisk närvaro i kommunen utifrån uppdragets behov.
Meriterande
Ytterligare erfarenhet av arbetsledande befattning med fullständigt personal-, budget- och verksamhetsansvar i kommunal verksamhet.Dina personliga egenskaper
Tydlig och inriktningssättande - Du kan snabbt formulera mål och prioriteringar samt göra dem begripliga för andra.
Proaktiv och lösningsorienterad - Du tar initiativ, föreslår förbättringar och driver arbetet framåt utan detaljstyrning.
Tillitsfull och delegerande - Du fördelar ansvar på ett genomtänkt sätt och skapar goda förutsättningar för teamet att lyckas.
Samverkande och förankrande - Du involverar relevanta aktörer och bygger förtroende i både interna och externa samarbeten.
Flexibel och situationsanpassad - Du kan växla mellan strategiska frågor och operativa uppgifter samt anpassa ditt arbetssätt efter behov.
Kommunikativ och tydlig - Du uttrycker dig klart och säkerställer att budskap når fram och förstås.
Stabil och omdömesgill - Du behåller lugnet under press, gör välavvägda bedömningar och bidrar aktivt när det behövs.
Relationsskapande och lyhörd - Du bygger förtroende, lyssnar aktivt och skapar en inkluderande arbetsmiljö.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
