Erfaren Biståndshandläggare - Äldreomsorg | Aneby Kommun
I samarbete med VårdIX sökes nu en erfaren biståndshandläggare inom äldreomsorg för ett uppdrag i Aneby kommun. Är du trygg i din yrkesroll, van vid myndighetsutövning och vill bidra med din kompetens under en viktig period, då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
Om uppdraget
Roll: Biståndshandläggare (äldreomsorg)
Ort: Aneby (på plats)
Period: 1 juni 2026 - 30 september 2026
Omfattning: 100%
Arbetstid: Måndag-fredag
Kravprofil - Utbildning
• Socionomexamen (180 hp)
• Utbildning inom IBIC (Individens behov i centrum)
• Erfarenhet av dokumentation enligt IBIC
Erfarenhet & kompetens
• Minst 7 års dokumenterad erfarenhet inom området
• Erfarenhet av myndighetsutövning de senaste 5 åren
• Gedigen vana av biståndshandläggning inom äldreomsorg
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Systemkunskap
• Pulsen Combine
• Cosmic Link
• Erfarenhet av samordnad vårdplanering
Övriga krav
• Väl insatt i aktuell lagstiftning
• Van användare av digitala verksamhetssystem
• B-körkort
Du blir konsult hos Vårdix och omfattas av Vårdix-modellen:
"Vårdix är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg med ambitionen att förändra branschen.
Vi startade ur en frustration över opersonliga bemanningslösningar - där kompetenta vårdmedarbetare hamnade fel och verksamheter inte fick rätt stöd. Därför utvecklade vi Vårdix-modellen.
En modell som kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg, din ersättning och ditt arbetssätt - samtidigt som vi på Vårdix tar ansvar för administration, struktur och helheten runt omkring.
Vår drivkraft är enkel:
att ge vårdens hjältar de förutsättningar de förtjänar.
Transparens | Lönsamhet | Tryggt & personligt"
Vårdix erbjuder:
• Konkurrenskraftig timersättning
• OB-ersättning enligt kollektivavtal
• Rese- och boendekostnader enligt ök.
• Pension och försäkring
• Flexibla uppdrag där du påverkar omfattning och perioder
• Dedikerad kontaktperson
• Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Marchese Agency fungerar som rekryteringsmäklare och länken mellan motiverad personal och verksamheter i behov av rätt kompetens.
Vår roll är att vara matchningsspecialister som handplockar talanger som faktiskt gör skillnad. Genom ett aktivt nätverkande och hög precision kopplar vi ihop kvalificerade kandidater med rätt uppdrag hos våra noga utvalda samarbetspartners.
Smartare rekrytering. Högre precision. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nunez Marchese, Karina Edith
Mårbackagatan 13 (visa karta
)
123 43 FARSTA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marchese Agency
9868116