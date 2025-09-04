Scentekniker till säsongen 2026
2025-09-04
"Jag trodde du var på låtsas, men nu vet jag att du finns på riktigt." - ett besökande barn till Madicken i Astrid Lindgrens Värld
I Astrid Lindgrens Värld kliver besökarna rakt in i sagornas värld och blir direkt en del av den. Här får barnen och deras familjer träffa, prata och leka med karaktärerna från Astrid Lindgrens böcker. Våra besökare får under högsäsong varje dag se berättelserna från de välkända böckerna spelas upp i över 30 olika förställningar. Varje år har parken en halv miljon besökare och det gör oss till Sveriges största utomhusteater och en sagovärld som skapar minnen för livet. Vår målsättning är att levandegöra Astrid Lindgrens författarskap och att arbeta i hennes anda utifrån grundvärderingen att alla människor har samma värde och är lika viktiga. Hos oss har alla en betydelsefull del i att skapa en äkta och genuin upplevelse av Astrid Lindgrens Värld.
Vill du också vara med i vårt arbete?
Som scentekniker i Astrid Lindgrens Värld utför du scentekniska och lättare ljudtekniska moment samt underhåller våra spelplatser. Vi har åtta olika spelplatser där föreställningar spelas under hela dagen. Du ingår i teamet på scen- och ljudavdelningen.
Astrid Lindgrens Värld är mellan maj-augusti öppen veckans alla dagar, i alla väder. Därför söker vi dig som har lätt för att se lösningar snarare än problem, tar ansvar för dina uppgifter och trivs i en vardag där förutsättningarna snabbt kan ändras.
Arbetet är tidvis fysiskt, så det är viktigt att du trivs med ett aktivt jobb.
Här jobbar vi tätt ihop och hjälper varandra - därför söker vi någon som både är social och gillar att samarbeta.
Vi välkomnar alla oavsett etnicitet, könstillhörighet och kulturell bakgrund. Uppfyller du de formella kraven är du välkommen att söka till oss!
Ansökningsformulär hittar du på vår hemsida www.astridlindgrensvarld.se.
Vi tar inte emot ansökningar via post eller e-post.
Anställningsperiod: Perioderna varierar beroende på vilka föreställningar du arbetar med, då vi har olika repetitionsperioder. Den längsta perioden sträcker sig från mitten på mars och alla perioder avslutas den 16 augusti.
Vi har även öppet helgerna v. 34 - v. 38 samt tre veckor i slutet av oktober.
Lön: Enligt avtal mellan Scen & Film och Svensk Scenkonst.
Sista dag att ansöka är 6 oktober 2025. Intervjuer sker i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby v44 2025.
